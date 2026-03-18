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    Cango Inc. veröffentlicht ungeprüfte Finanzergebnisse für Q4 und 2025

    Cango Inc. legt starke Umsätze, hohe Verluste und einen radikalen Strategiewechsel vor – vom Bitcoin‑Mining hin zur KI‑Infrastruktur mit Fokus auf Bilanzsanierung.

    Cango Inc. veröffentlicht ungeprüfte Finanzergebnisse für Q4 und 2025
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Cango Inc. ist ein führender Bitcoin‑Miner, der ungeprüfte Finanzergebnisse für Q4 und das Gesamtjahr 2025 vorgelegt hat.
    • Gesamtumsatz 2025: 688,1 Mio. USD (Q4: 179,5 Mio. USD); Umsatz aus Bitcoin‑Mining 675,5 Mio. USD (Q4: 172,4 Mio. USD).
    • Bereinigtes EBITDA: 24,5 Mio. USD für das Gesamtjahr; bereinigter EBITDA‑Verlust in Q4: 156,3 Mio. USD.
    • Abgebautes Bitcoin‑Volumen: 6.594,6 BTC im Jahr 2025 (Ø 18,07 BTC/Tag); 1.718,3 BTC in Q4 (Ø 18,68 BTC/Tag); kumulativ seit Marktauftritt: 7.528,4 BTC.
    • Kosten pro BTC: durchschnittliche Mining‑Kosten ohne Abschreibungen 79.707 USD/BTC (Jahr) bzw. 84.552 USD (Q4); Gesamtkosten 97.272 USD/BTC (Jahr) bzw. 106.251 USD (Q4).
    • Nettoverlust & Maßnahmen: Nettoverlust aus fortgeführten Geschäftsbereichen 452,8 Mio. USD, hauptsächlich wegen einmaliger Umstrukturierungskosten und marktbedingter Fair‑Value‑Anpassungen; Fokus auf Bilanzstärkung, Schuldenreduktion, angepasste Bitcoin‑Treasury‑Politik und frisches Eigenkapital zur Finanzierung der KI‑Neuausrichtung.
    • Unternehmensstrategie: Beendigung des ADR‑Programms und Direktnotierung an der NYSE zur Steigerung der Transparenz; Neuausrichtung auf KI‑Infrastruktur über EcoHash mit laufenden Standortumrüstungen und einsatzbereitem Produkt sowie Optimierung der Mining‑Flotte.






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