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    Verdienstorden für Klimaforscherin Otto

    Für Sie zusammengefasst
    • Friederike Otto erhielt das Verdienstkreuz am Band
    • Mit World Weather Attribution und Imperial College
    • Gruenderin von World Weather Attribution und Autor
    Verdienstorden für Klimaforscherin Otto
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN/LONDON (dpa-AFX) - Die Klimaforscherin Friederike Otto ist mit dem Verdienstkreuz am Bande ausgezeichnet worden. Das teilten die Forschungsinitiative World Weather Attribution und das Imperial College London, an dem Otto forscht, mit. Das Bundespräsidialamt bestätigte die Verleihung durch die deutsche Botschafterin in London, Susanne Baumann.

    Mit dem Orden solle die entscheidende Rolle Ottos anerkannt werden bei Forschungen dazu, in welchem Umfang extreme Wetterereignisse auf den Klimawandel zurückzuführen sind. Gemeint sind Hitzewellen, Stürme, Dürren oder Feuersbrünste.

    Otto ist eine der Gründerinnen von World Weather Attribution, einer Forschungsinitiative, die sich diesen Fragen widmet. Sie ist zudem eine der federführenden Autorinnen des neuesten Berichts des nächsten großen Berichts des Weltklimarats. Nominiert hat sie die frühere Außenministerin und jetzige Präsidentin der UN-Vollversammlung, Annalena Baerbock (Grüne)./hrz/DP/zb





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