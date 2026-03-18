    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Restaurantkette Timberjacks ab 1. April auf dem Brocken

    Für Sie zusammengefasst
    • Timberjacks uebernimmt Brockenhotel ab 1 April neu
    • Brocken Mountain Lodge wird neues Aushangeschild im
    • Denkmal Ensemble 3000 Quadratmeter bis 80 Zimmern
    Restaurantkette Timberjacks ab 1. April auf dem Brocken
    Foto: Siarhei - 356130783

    WERNIGERODE (dpa-AFX) - Der Pachtvertrag ist unterzeichnet: Die Restaurantkette Timberjacks aus Göttingen übernimmt Brockenhotel und -gastronomie ab dem 1. April. Die "Brocken Mountain Lodge" werde das neue Aushängeschild des Brockenplateaus, sagte Landrat Thomas Balcerowski (CDU) zur Vertragsunterzeichnung. Der langjährige Pächter, Brockenwirt Daniel Steinhoff, ziehe sich aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen zurück. Er bleibe aber am Brockenbahnhof der Harzer Schmalspurbahnen GmbH aktiv.

    Timberjacks will ab Ostersonntag zunächst eine kleine Speisekarte anbieten. Geschäftsführer Thomas Kemner erklärte, der Brocken sei nicht einfach nur ein weiterer Standort. "Er ist vielmehr ein besonderes Leitprojekt mit großer Bedeutung, das moderne Gastlichkeit, Naturerlebnis und Rücksicht auf die Umwelt miteinander verbindet."

    In dem denkmalgeschützten, in die Jahre gekommenen Ensemble sollten auf einer Nutzfläche von knapp 3.000 Quadratmetern bis zu 80 Hotelzimmer und ein Restaurant sowie ein Biergarten entstehen. Fünf bis acht Millionen Euro sollten investiert werden./dh/DP/zb





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Restaurantkette Timberjacks ab 1. April auf dem Brocken Der Pachtvertrag ist unterzeichnet: Die Restaurantkette Timberjacks aus Göttingen übernimmt Brockenhotel und -gastronomie ab dem 1. April. Die "Brocken Mountain Lodge" werde das neue Aushängeschild des Brockenplateaus, sagte Landrat Thomas …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     