Medienmanager Schultz-Homberg wechselt zu Madsack

KÖLN/HANNOVER (dpa-AFX) - Der bisherige Chef der Kölner Stadt-Anzeiger Medien, Thomas Schultz-Homberg, wechselt zur Madsack Mediengruppe. Er werde zum 1. Mai Chief Transformation Officer (CTO) und Mitglied der Konzerngeschäftsleitung, hieß es in einer Mitteilung von Madsack. Die neu geschaffene CTO-Position solle zentrale Transformationsprojekte in den Bereichen KI und digitale Technologien bündeln.

Der Chef der Madsack Mediengruppe, Thomas Düffert, sprach in einer Mitteilung davon, dass man "in der Crunchtime auf dem Weg zu einem digitalen Medienunternehmen" sei. Mit Thomas Schultz-Homberg gewinne man eine erfahrene Führungspersönlichkeit, die strategische Kompetenz mit operativer Umsetzungsstärke verbinde.