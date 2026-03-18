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    WHO

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    Rund 2.300 tote Zivilisten im Nahen und Mittleren Osten

    Für Sie zusammengefasst
    • Mehr als 2300 Zivilisten im Nahen Mittleren Osten1
    • Iran 1400 Libanon 900 Israel 20 Tausende verletzt1
    • Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen und Personal
    WHO - Rund 2.300 tote Zivilisten im Nahen und Mittleren Osten
    Foto: Siarhei - 356130783

    GENF (dpa-AFX) - Im Krieg im Nahen und Mittleren Osten sind nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bislang mehr als 2.300 Zivilisten ums Leben gekommen. Mehr als 1.400 Tote seien im Iran gemeldet worden, fast 900 im Libanon und 20 in Israel, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus in einer Pressekonferenz in Genf. Tausende Menschen in den drei Ländern seien verletzt worden.

    Tedros äußerte auch äußerst besorgt über Dutzende Attacken auf Gesundheitseinrichtungen und medizinisches Personal in der Region. "Angriffe auf die Gesundheitsversorgung verletzen internationales Recht", betonte er.

    Bislang hat die WHO im Libanon 28 solche Angriffe mit 30 Toten und 25 Verletzten verifiziert. Im Iran waren laut der UN-Gesundheitsorganisation seit Kriegsbeginn 20 Angriffe mit 9 Toten. In Israel kam es zu zwei Angriffen auf das Gesundheitswesen./al/DP/zb





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    WHO Rund 2.300 tote Zivilisten im Nahen und Mittleren Osten Im Krieg im Nahen und Mittleren Osten sind nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bislang mehr als 2.300 Zivilisten ums Leben gekommen. Mehr als 1.400 Tote seien im Iran gemeldet worden, fast 900 im Libanon und 20 in Israel, sagte …
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