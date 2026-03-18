    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsALBA AktievorwärtsNachrichten zu ALBA
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Die Ferrero-Gruppe übernimmt Bold Snacks, einen führenden brasilianischen Hersteller von Proteinsnacks

    Die Ferrero-Gruppe übernimmt Bold Snacks, einen führenden brasilianischen Hersteller von Proteinsnacks
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com

    LUXEMBURG, 18. März 2026 /PRNewswire/ -- Die Ferrero-Gruppe gibt bekannt, dass sie eine Vereinbarung zur Übernahme von Bold Snacks, einem führenden brasilianischen Hersteller von Premium-Protein-Snacks, unterzeichnet hat. Das 2018 gegründete Unternehmen Bold Snacks verzeichnete von Anfang an ein starkes Wachstum, welches durch seine digitale Strategie und sein innovatives Portfolio im Segment der Proteinriegel vorangetrieben wurde und expandierte kürzlich in den Bereich Molkepulver.

    Bold Snacks

    „Wir freuen uns sehr, Bold Snacks bei Ferrero begrüßen zu dürfen. Dies ist unser erster Vorstoß in das Better-for-You-Segment in Südamerika", so Daniel Martinez Carretero, Chief Financial Officer der Ferrero-Gruppe. „Bold Snacks ist eine unverwechselbare Marke mit einer starken Dynamik in Brasilien. Diese Transaktion stärkt unsere Präsenz in dieser Kategorie und unterstützt gleichzeitig die kontinuierliche Entwicklung unseres Portfolios in wichtigen geografischen Regionen."

    Im Rahmen der Transaktion wird Ferrero das Büro und das Werk von Bold Snacks in Divinópolis, Minas Gerais, mit etwa 300 Mitarbeitern übernehmen, die zu Ferrero Brasilien wechseln sollen.

    „Teil von Ferrero zu werden, ist eine großartige Chance für unser Unternehmen und unsere Mitarbeiter", sagte Gabriel Ferreira, Gründer und CEO von Bold Snacks. „Die Anerkennung durch ein weltweit führendes Unternehmen der Lebensmittelbranche mit einer starken Erfolgsbilanz beim Aufbau und der Pflege ikonischer Marken bietet uns eine einzigartige Gelegenheit, unser Wachstum zu beschleunigen und Bold Snacks mehr Verbrauchern als je zuvor zugänglich zu machen."

    Mit der geplanten Übernahme ergänzt Bold Snacks das wachsende Angebot der Ferrero-Gruppe an Better-for-You-Marken wie Eat Natural und FULFIL in Europa und Power Crunch in Nordamerika. In Brasilien beschäftigen Ferrero und seine Tochtergesellschaft Dori Alimentos, die sich im Besitz von Ferrara befindet, derzeit 4.500 Mitarbeiter in fünf Werken und drei Büros.

    Es wird erwartet, dass die geplante Transaktion in den kommenden Monaten abgeschlossen wird, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.

     

    Über die Ferrero-Gruppe

    Die Ferrero-Gruppe ist ein weltweit führender Hersteller von Süßwaren und bekannt für ikonische Marken wie Nutella, Kinder, Ferrero Rocher und Tic Tac sowie für lokale Favoriten.

    Ferrero wurde 1946 in Alba, Italien, gegründet und ist seit 80 Jahren ein Familienunternehmen in der dritten Generation mit 50.000 Mitarbeitern und Niederlassungen in über 170 Ländern. Das Unternehmen verbindet ein starkes Erbe und eine Verpflichtung zu Qualität mit kontinuierlicher Innovation in etablierten Marken sowie neuen Kategorien, darunter Eiscreme, Kekse, Backwaren, Frühstückscerealien und Better-for-You-Angebote. Geleitet von einer langfristigen Vision konzentriert sich Ferrero auf ein nachhaltiges und verantwortungsbewusstes Wachstum, stärkt seine Präsenz in aufstrebenden Segmenten und bleibt dabei seinen Werten der Exzellenz und Sorgfalt treu.

    Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2936937/BOLD_SNACKS.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-ferrero-gruppe-ubernimmt-bold-snacks-einen-fuhrenden-brasilianischen-hersteller-von-proteinsnacks-302717500.html



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Die Ferrero-Gruppe übernimmt Bold Snacks, einen führenden brasilianischen Hersteller von Proteinsnacks LUXEMBURG, 18. März 2026 /PRNewswire/ - Die Ferrero-Gruppe gibt bekannt, dass sie eine Vereinbarung zur Übernahme von Bold Snacks, einem führenden brasilianischen Hersteller von Premium-Protein-Snacks, unterzeichnet hat. Das 2018 gegründete …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     