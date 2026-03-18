Die Ferrero-Gruppe übernimmt Bold Snacks, einen führenden brasilianischen Hersteller von Proteinsnacks

„Wir freuen uns sehr, Bold Snacks bei Ferrero begrüßen zu dürfen. Dies ist unser erster Vorstoß in das Better-for-You-Segment in Südamerika", so Daniel Martinez Carretero, Chief Financial Officer der Ferrero-Gruppe. „Bold Snacks ist eine unverwechselbare Marke mit einer starken Dynamik in Brasilien. Diese Transaktion stärkt unsere Präsenz in dieser Kategorie und unterstützt gleichzeitig die kontinuierliche Entwicklung unseres Portfolios in wichtigen geografischen Regionen."

LUXEMBURG, 18. März 2026 /PRNewswire/ -- Die Ferrero-Gruppe gibt bekannt, dass sie eine Vereinbarung zur Übernahme von Bold Snacks, einem führenden brasilianischen Hersteller von Premium-Protein-Snacks, unterzeichnet hat. Das 2018 gegründete Unternehmen Bold Snacks verzeichnete von Anfang an ein starkes Wachstum, welches durch seine digitale Strategie und sein innovatives Portfolio im Segment der Proteinriegel vorangetrieben wurde und expandierte kürzlich in den Bereich Molkepulver.

Im Rahmen der Transaktion wird Ferrero das Büro und das Werk von Bold Snacks in Divinópolis, Minas Gerais, mit etwa 300 Mitarbeitern übernehmen, die zu Ferrero Brasilien wechseln sollen.

„Teil von Ferrero zu werden, ist eine großartige Chance für unser Unternehmen und unsere Mitarbeiter", sagte Gabriel Ferreira, Gründer und CEO von Bold Snacks. „Die Anerkennung durch ein weltweit führendes Unternehmen der Lebensmittelbranche mit einer starken Erfolgsbilanz beim Aufbau und der Pflege ikonischer Marken bietet uns eine einzigartige Gelegenheit, unser Wachstum zu beschleunigen und Bold Snacks mehr Verbrauchern als je zuvor zugänglich zu machen."

Mit der geplanten Übernahme ergänzt Bold Snacks das wachsende Angebot der Ferrero-Gruppe an Better-for-You-Marken wie Eat Natural und FULFIL in Europa und Power Crunch in Nordamerika. In Brasilien beschäftigen Ferrero und seine Tochtergesellschaft Dori Alimentos, die sich im Besitz von Ferrara befindet, derzeit 4.500 Mitarbeiter in fünf Werken und drei Büros.

Es wird erwartet, dass die geplante Transaktion in den kommenden Monaten abgeschlossen wird, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.

Über die Ferrero-Gruppe

Die Ferrero-Gruppe ist ein weltweit führender Hersteller von Süßwaren und bekannt für ikonische Marken wie Nutella, Kinder, Ferrero Rocher und Tic Tac sowie für lokale Favoriten.

Ferrero wurde 1946 in Alba, Italien, gegründet und ist seit 80 Jahren ein Familienunternehmen in der dritten Generation mit 50.000 Mitarbeitern und Niederlassungen in über 170 Ländern. Das Unternehmen verbindet ein starkes Erbe und eine Verpflichtung zu Qualität mit kontinuierlicher Innovation in etablierten Marken sowie neuen Kategorien, darunter Eiscreme, Kekse, Backwaren, Frühstückscerealien und Better-for-You-Angebote. Geleitet von einer langfristigen Vision konzentriert sich Ferrero auf ein nachhaltiges und verantwortungsbewusstes Wachstum, stärkt seine Präsenz in aufstrebenden Segmenten und bleibt dabei seinen Werten der Exzellenz und Sorgfalt treu.

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