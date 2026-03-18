Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 18.03.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 18.03.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Commerzbank
Tagesperformance: +3,50 %
Tagesperformance: +3,50 %
Platz 1
Performance 1M: -2,35 %
Performance 1M: -2,35 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Commerzbank
WallstreetONLINE-Forum spiegeln sich überwiegend Übernahmefantasie durch UniCredit wider. Kurs aktuell ca. 31–32 €, 3-Monats-VWAP ~31–32 €, Mindestpreis nach WpÜG ca. 31–32 €. Realistische Prämien 20–40+ %, realistischer Übernahmepreis ca. 40–42 €, bei aggressivem Vorgehen ggf. >40 €. Sentiment bleibt spekulativ; 14‑tägige Entwicklung ca. -3%.
Fresenius Medical Care
Tagesperformance: -2,89 %
Tagesperformance: -2,89 %
Platz 2
Performance 1M: -2,70 %
Performance 1M: -2,70 %
Deutsche Telekom
Tagesperformance: -2,71 %
Tagesperformance: -2,71 %
Platz 3
Performance 1M: +0,47 %
Performance 1M: +0,47 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom
wallstreetONLINE-Forum: Das Sentiment zu Deutsche Telekom ist gemischt; Dividende und Stabilität stehen im Fokus, nicht spekulativer Aufwind. Kurszone ca. 33–34 EUR; die letzten 14 Tage war der Trend eher seitlich. Als Ziel wird ca. 34,5 EUR genannt. Dividende ca. 1,00 EUR je Aktie; steuerlich vorteilhaft für inländische Anleger. Fundamentaldaten wirken solide; technisches Aufwärts-Signal eher verhalten.
E.ON
Tagesperformance: -2,49 %
Tagesperformance: -2,49 %
Platz 4
Performance 1M: +9,42 %
Performance 1M: +9,42 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu E.ON
Im wallstreetONLINE-Forum zu E.ON dominiert eine vorsichtige bis bearische Grundstimmung. Zinsanstieg wird als Risikofaktor gesehen; Chart-Indikatoren deuten auf Abwärtsdruck/Bullenfallen. Diskussionen drehen sich um Kursabschläge bzw. eine Y-Wave-Abwärtsentwicklung. Eine neutrale Sicht wird betont. Die konkrete 14-Tage-Kursentwicklung wird in den Beiträgen nicht mit einer Zahl belegt.
Merck
Tagesperformance: -2,38 %
Tagesperformance: -2,38 %
Platz 5
Performance 1M: -12,04 %
Performance 1M: -12,04 %
Bayer
Tagesperformance: -2,36 %
Tagesperformance: -2,36 %
Platz 6
Performance 1M: -17,81 %
Performance 1M: -17,81 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
Im wallstreetONLINE-Forum ist Bayer-Sentiment gemischt: Positive Impulse durch Finerenon FIND-CKD-Daten, Kerendia-Launches und Upgrades (UBS 52 €, Goldman 54 €, Barclays 48 €) stehen gegen Vorsicht wegen Iran-Konflikt und einer charttechnischen 35‑EUR-Unterstützung. Kurs aktuell ca. 38,7 EUR; 14-Tage-Veränderung aus den Beiträgen nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.
Scout24
Tagesperformance: -2,08 %
Tagesperformance: -2,08 %
Platz 7
Performance 1M: +1,94 %
Performance 1M: +1,94 %
Heidelberg Materials
Tagesperformance: +2,02 %
Tagesperformance: +2,02 %
Platz 8
Performance 1M: -13,63 %
Performance 1M: -13,63 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Heidelberg Materials
Im wallstreetONLINE-Forum zu Heidelberg Materials zeigt sich gemischtes Sentiment: charttechnisch Abwärtsdruck und Trendbruch; 172-Unterstützung gefallen, bei Unterschreitung von 160 droht 145. Fundament: KGV ca. 12; 2026 EPS ca. 13,50 – günstig. Insiderkauf: Vorstand Aldach erwarb 100 Aktien zu 161,90 EUR. Insgesamt eher bärisch im Chart, positiv durch Fundament/Insider-Aktivität.
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 67,63%
|PUT: 32,37%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 35,26 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
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