Aktien mit extremer Performance im DAX am 18.03.2026

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Im wallstreetONLINE-Forum ist Bayer-Sentiment gemischt: Positive Impulse durch Finerenon FIND-CKD-Daten, Kerendia-Launches und Upgrades (UBS 52 €, Goldman 54 €, Barclays 48 €) stehen gegen Vorsicht wegen Iran-Konflikt und einer charttechnischen 35‑EUR-Unterstützung. Kurs aktuell ca. 38,7 EUR; 14-Tage-Veränderung aus den Beiträgen nicht angegeben.