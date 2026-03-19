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    Der Angriff auf die Cloud

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    Palantir & Nvidia: Macht das Duo bald riesige Rechenzentren überflüssig?

    Ein Deal mit Sprengkraft: Nvidia und Palantir Technologies bringen ein souveränes KI-Betriebssystem an den Start und könnten damit den Markt für staatliche und industrielle KI grundlegend verändern.

    Für Sie zusammengefasst
    Der Angriff auf die Cloud - Palantir & Nvidia: Macht das Duo bald riesige Rechenzentren überflüssig?
    Foto: DALL-E

    Es gibt Ankündigungen, die im Nachrichtenstrom fast untergehen und doch das Potenzial haben, ganze Märkte neu zu ordnen. Genau dazu gehört die neue Partnerschaft zwischen Nvidia und Palantir. Gemeinsam wollen beide Unternehmen ein vorkonfiguriertes, schlüsselfertiges KI-Betriebssystem bereitstellen, das Kunden eine vollständig kontrollierte, produktionsreife Infrastruktur ermöglicht.

    Im Kern geht es um ein Thema, das aktuell für Regierungen, Militärs und Großkonzerne oberste Priorität hat: Souveränität. Wer heute künstliche Intelligenz im großen Stil nutzen will, ist häufig auf Cloud-Anbieter wie Amazon Web Services, Google Cloud oder Microsoft Azure angewiesen. Damit geht zwangsläufig ein Kontrollverlust über Daten, Modelle und kritische Anwendungen einher.

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    So bleiben die sensiblen Daten im Haus 

    Genau hier setzen Nvidia und Palantir an. Die Idee: Nvidia liefert die Hochleistungs-Hardware, Palantir die Softwareplattform und der Kunde erhält ein vollständig integriertes System, das vor Ort betrieben und abgesichert werden kann. Für viele Organisationen ist das ein Gamechanger. Denn sensible Daten bleiben im eigenen Zugriff, während gleichzeitig moderne KI-Fähigkeiten im industriellen Maßstab genutzt werden können.

    Neuer Kundenkreis für Palantir

    Für US-Datenspezialisten ist dieser Schritt strategisch besonders wertvoll. Kritiker bemängeln seit Jahren die starke Abhängigkeit vom öffentlichen Sektor, der rund 55 Prozent des Umsatzes ausmacht. Doch genau diese Verträge haben Eigenschaften, die Investoren schätzen: Sie sind großvolumig, langfristig angelegt und extrem beständig. Ist Palantir einmal tief in die Systeme integriert, werden Wechsel praktisch unmöglich. Die Kooperation mit Nvidia könnte diesen Effekt weiter verstärken und Palantir noch stärker als eine Art Betriebssystem für staatliche Institutionen etablieren – nicht nur in den USA, sondern zunehmend auch international.

    Kunden voll zufrieden

    Dass Palantir parallel seine kommerzielle Basis ausbaut, zeigte zuletzt eindrucksvoll die hauseigene AIPCon. Dort präsentierten Kunden wie GE Aerospace, Centrus Energy und LG CNS konkrete Anwendungsfälle. Von der vorausschauenden Wartung komplexer Maschinen über die Sicherung kritischer Energieinfrastruktur bis hin zur Optimierung globaler Lieferketten. Palantir rückt immer tiefer in den operativen Kern großer Organisationen vor.

    Nächste Chance angegangen

    Genau darin liegt der rote Faden der Investmentstory. Palantir verkauft keine Vision auf eine ferne Zukunft, sondern baut eine belastbare Erfolgsbilanz auf, gestützt durch langfristige Partnerschaften und tief integrierte Softwarelösungen. Die Aktie hat in den vergangenen Jahren bereits eine beeindruckende Rallye hingelegt, doch der Deal mit Nvidia deutet darauf hin, dass das Wachstum noch längst nicht ausgereizt ist.

    Bleibt noch die hohe Bewertung

    Gleichzeitig bleibt die Bewertung der Aktie ein zentraler Streitpunkt. Viele Investoren tun sich schwer, das hohe Bewertungsniveau zu rechtfertigen, insbesondere nachdem ein Teil der Wachstumsfantasie bereits eingepreist sein dürfte. Kurzfristig mag daher Vorsicht angebracht sein. Langfristig jedoch spricht vieles dafür, dass Palantir seinen Wettbewerbsvorteil weiter ausbaut.

    Nvidia kommt auch nicht schlecht weg bei dem Deal

    Auch Nvidia profitiert von der Partnerschaft, indem das Unternehmen seine Hardware noch stärker als Standard für souveräne KI-Infrastrukturen positioniert. Damit erschließt sich der Konzern einen zusätzlichen Markt jenseits klassischer Cloud-Rechenzentren.

    Am Ende ergibt sich ein klares Bild: Hier treffen zwei Marktführer mit komplementären Stärken aufeinander. Hardware und Software greifen ineinander und schaffen ein Angebot, das genau den Nerv der Zeit treffen könnte.

    Mein Tipp:Hier entsteht was Großes

    Nvidia und Palantir liefern genau das, was der Markt aktuell verlangt: Kontrolle, Sicherheit und skalierbare KI aus einer Hand. Das kann ein sehr großes Pfund für beide Konzerne werden. Beide Aktien bleiben Kandidaten für das Depot. Bei Palantir müssen Anleger allerdings die immer noch sehr hohe Bewertung der Aktie ausblenden können.

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
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