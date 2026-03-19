Der Angriff auf die Cloud
Palantir & Nvidia: Macht das Duo bald riesige Rechenzentren überflüssig?
Ein Deal mit Sprengkraft: Nvidia und Palantir Technologies bringen ein souveränes KI-Betriebssystem an den Start und könnten damit den Markt für staatliche und industrielle KI grundlegend verändern.
- Nvidia und Palantir liefern souverenes KI SystemAI
- Sensible Daten bleiben im Haus dank lokaler Systeme
- Kooperation staerkt Palantir und etabliert Systeme
- Report: Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
Es gibt Ankündigungen, die im Nachrichtenstrom fast untergehen und doch das Potenzial haben, ganze Märkte neu zu ordnen. Genau dazu gehört die neue Partnerschaft zwischen Nvidia und Palantir. Gemeinsam wollen beide Unternehmen ein vorkonfiguriertes, schlüsselfertiges KI-Betriebssystem bereitstellen, das Kunden eine vollständig kontrollierte, produktionsreife Infrastruktur ermöglicht.
Im Kern geht es um ein Thema, das aktuell für Regierungen, Militärs und Großkonzerne oberste Priorität hat: Souveränität. Wer heute künstliche Intelligenz im großen Stil nutzen will, ist häufig auf Cloud-Anbieter wie Amazon Web Services, Google Cloud oder Microsoft Azure angewiesen. Damit geht zwangsläufig ein Kontrollverlust über Daten, Modelle und kritische Anwendungen einher.
Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
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