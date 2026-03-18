Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1500 US-Dollar

EUR/USD Chartanalyse & Prognosen für die neue Woche #12





Analyse bei einem letzten Kurs von 1,1415





Die folgenden Szenarien basieren auf meiner Einschätzung und skizzieren die wahrscheinlichste Kursspanne.





EUR/USD Prognose für Montag





Vom Vorjahreshoch aus dem September 2025 ist der Euro in eine Korrekturphase übergegangen, die zunächst Druck auf das 2022er-Jahreshoch ausgeübt hat. Aus der Pendelphase konnte sich der Kurs nach oben lösen und hat in einem Ausbruch auf den 1,21er-Bereich gezielt. Dort ist jedoch wieder Verkaufsdruck in den Markt gekommen, und die Notierungen sind reihenweise unter die nahen Unterstützungen gefallen.





In der vergangenen Woche gab der Kurs weiter nach und hat mit dem Jahreshoch aus 2022 eine weitere wichtige Unterstützung verloren. Der Wochenschluss nah am Tief könnte für den Start in die neue Woche am Montag noch für Verluste bis unter die 1,14er-Marke sorgen. Dort bleibt die Nachfragesituation abzuwarten.





Mögliche Tagesspanne: 1,1350 bis 1,1450





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Nächste Widerstände: 1,1495 | 1,1575 | 1,1667 = Vorwochenhoch

Wichtige Unterstützungen: 1,1410 = Vorwochentief | 1,1391 | 1,1275





EUR/USD Prognose für Dienstag





Abhängig vom Wochenstart dürfte sich am Dienstag zeigen, ob weiterer Korrekturdruck abgewendet werden kann. Eine Stabilisierungsphase könnte den 1,1450er-Bereich halten, weitere Schwäche hingegen auf die 1,13er-Marke zielen.





Mögliche Tagesspanne: 1,1310 bis 1,1400 alternativ 1,1380 bis 1,1460









EUR/USD Prognose für diese Woche





Ergänzend zum Stundenchart übt der Kurs bereits Druck auf die 1,14er-Marke aus. Mit Blick auf die geopolitische Entwicklung könnte der Euro unter volatilen Bewegungen weiter nachgeben und in Richtung der 1,13er-Marke tendieren.





Mögliche Wochenspanne: 1,1270 bis 1,1480





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EUR/USD Prognose für nächste Woche





Abhängig von der Entwicklung in der vorangegangenen Woche könnte die Übertreibung nach unten in eine Gegenbewegung zurück an die 200-Tage-Linie übergehen. Sollte jedoch auch der 1,12er-Bereich nachgeben, dürfte der übergeordnete Abwärtstrend greifen und die mittelfristigen Ziele unter 1,10 wieder aufnehmen.





Mögliche Wochenspanne: 1,1360 bis 1,1540 alternativ 1,1180 bis 1,1390





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Beste Grüße und gute Trades,

Christian Möhrer

Kagels-Trading