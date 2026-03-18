Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 18.03.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 18.03.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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1&1
Tagesperformance: -2,87 %
Tagesperformance: -2,87 %
Platz 1
Performance 1M: -3,99 %
Performance 1M: -3,99 %
Deutsche Telekom
Tagesperformance: -2,82 %
Tagesperformance: -2,82 %
Platz 2
Performance 1M: +0,47 %
Performance 1M: +0,47 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom
wallstreetONLINE-Forum: Das Sentiment zu Deutsche Telekom ist gemischt; Dividende und Stabilität stehen im Fokus, nicht spekulativer Aufwind. Kurszone ca. 33–34 EUR; die letzten 14 Tage war der Trend eher seitlich. Als Ziel wird ca. 34,5 EUR genannt. Dividende ca. 1,00 EUR je Aktie; steuerlich vorteilhaft für inländische Anleger. Fundamentaldaten wirken solide; technisches Aufwärts-Signal eher verhalten.
Ottobock
Tagesperformance: -2,34 %
Tagesperformance: -2,34 %
Platz 3
Performance 1M: -2,73 %
Performance 1M: -2,73 %
AIXTRON
Tagesperformance: +2,17 %
Tagesperformance: +2,17 %
Platz 4
Performance 1M: +43,86 %
Performance 1M: +43,86 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
wallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Aixtron ist gemischt, tendenziell vorsichtig positiv. Kurs der letzten 14 Tage +0,60%; Shortseller-Quote leicht erhöht. Positive Impulse durch Stoxx-600-Aufnahme sowie Kundenbeziehungen (STMicroelectronics; Nvidia-Kooperation). Alsterresearch hält Aufwärtstrend intakt, warnt aber vor Pause. Nachbörslich gab es Gewinnmitnahmen um 34€. Insgesamt moderat optimistisch, aber vorsichtig.
SUESS MicroTec
Tagesperformance: +2,13 %
Tagesperformance: +2,13 %
Platz 5
Performance 1M: +23,51 %
Performance 1M: +23,51 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SUESS MicroTec
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktuell ein spekulatives Anleger-Sentiment zu Suess MicroTec, dominiert von Übernahmephantasien. Potenzielle Käufer: BESI, ASML; DT Semiconductor wird ebenfalls genannt. Berichte nennen Synergien, End-to-End-Packaging und mögliche Due Diligence. Kursinfos: Käufe 26,94 €, Lichtblick 27,50 €, Verkäufe 61 €, Höchststände ca. 70€ (Sept 24). 14-Tage-Veränderung nicht exakt angegeben; Stimmung bleibt volatil.
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