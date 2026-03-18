Iran-Krise kann den KI-Boom auslöschen und eine Kreditkrise auslösen

In der klassischen Ökonomie blickt man bei Konflikten im Nahen Osten zuerst auf den Ölpreis . Doch auch wenn seit gut zwei Wochen über kaum etwas anderes mehr berichtet wird, kann es daneben zu weitaus subtileren und gefährlicheren "Schmetterlings-Effekten" kommen. Diese sogenannten Effekte zweiter Ordnung beschreiben eine Kaskade, bei der ein Ereignis an einem Ende der Welt über technologische und finanzielle Abhängigkeiten zu einem Flächenbrand in völlig anderen Sektoren führt, sagt George Saravelos, Chefstratege der Deutschen Bank.

Der Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien kann theoretisch einen Tornado in Texas auslösen, heißt es in der Chaostheorie. In der Finanzwelt bedeutet das: Ein lokaler Konflikt im Nahen Osten kann unvorhersehbare und massive Auswirkungen auf völlig unerwartete Bereiche der Weltwirtschaft haben.

Im Zentrum stehen zwei kritische Achsen: Die Versorgung mit Edelgasen für die High-Tech-Industrie und die Stabilität des privaten Kreditmarktes. Der erste Schmetterlingseffekt betrifft das Herzstück der modernen Zivilisation: den Mikrochip. Die Weltwirtschaft ist heute obsessiv auf künstliche Intelligenz (KI) ausgerichtet, was die Aktienbewertungen von Giganten wie Nvidia oder Apple in astronomische Höhen getrieben hat. Doch diese gesamte Wertschöpfungskette besitzt eine Achillesferse, die im Boden des Nahen Ostens liegt – und es ist nicht das Öl.

Helium ist ein Nebenprodukt der Erdgasförderung. Länder wie Katar gehören zu den wichtigsten Exporteuren dieses Edelgases. In der Halbleiterfertigung in Taiwan, dem Herkunftsland von Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, kurz TSMC, ist Helium unersetzlich: Es dient zur Kühlung der extrem heißen Lithografie-Systeme und als Schutzgas in der hochsensiblen Fertigungsumgebung. Und die Bedeutung von TSMC für die Chipproduktion ist kaum zu überschätzen – der Konzern ist der weltweit größte unabhängige Auftragsfertiger für Halbleiterprodukte.

Wenn aber durch den Konflikt im Nahen Osten die Gasförderung oder die Schifffahrtswege gestört werden, versiegt der Heliumnachschub. Ohne dieses Gas stehen die Chipfabriken in Taiwan innerhalb kürzester Zeit still. "Störungen in der Halbleiter-Lieferkette könnten angesichts der Bedeutung der KI für die Entwicklung der Aktienbewertungen von großer Relevanz sein", erläutert Saravelos. Da diese Fabriken die gesamte Welt mit KI-Prozessoren versorgen, würde ein Lieferstopp die fundamentale Wachstumsgeschichte der globalen Aktienmärkte untergraben. Der Schmetterling schlägt im Persischen Golf mit den Flügeln, und in der Tech-Metropole Silicon Valley bricht das Kartenhaus der KI-Bewertungen zusammen.

Das Beben im Schattenbankensystem

Ein weiterer Effekt ist weniger greifbar, aber finanziell ebenso verheerend: Die Verschärfung der Finanzkonditionen im Bereich "Private Credit". Während klassische Bankkredite streng reguliert sind, hat sich in den letzten Jahren ein riesiger Markt für private Kreditvergaben (Direct Lending) entwickelt, der viele Unternehmen am Leben erhält. Dieser Markt schlittert sowieso schon am Rande einer Krise (Stichwort: Blue Owl), nachdem immer mehr Investoren ihr Geld zurückfordern, das aber von Blackstone, KKR und eben auch Blue Owl in langlaufende Projekte gesteckt wurde, die nicht einfach aufgelöst werden können.

Ein geopolitischer Schock führt unmittelbar zu einer Flucht in "sichere Häfen". Das bedeutet:

- Risikoaversion: Private Kreditgeber ziehen sich zurück oder verlangen exorbitante Risikoaufschläge.

- Liquiditätsengpass: Unternehmen, die auf Refinanzierung angewiesen sind, finden plötzlich verschlossene Türen vor.

- Knock-on-Effekt: Wenn die Kreditversorgung stockt, sinken die Investitionen. Dies löst eine Abwärtsspirale aus, die die gesamte Wirtschaft und Innovationsfähigkeit belastet.

Dieser Mechanismus wirkt wie ein Brandbeschleuniger. Ein Konflikt, der eigentlich "nur" die Energiekosten erhöhen sollte, mutiert so zu einer systemischen Kreditklemme. Wenn Unternehmen ihre Schulden nicht mehr bedienen können oder keine neuen Kredite für Expansionen erhalten, trifft dies die Realwirtschaft weit härter als ein temporär hoher Benzinpreis.

Wir leben in einer Welt weit verzweigter Abhängigkeiten, in der der Schmetterlingseffekt kein theoretisches Konstrukt, sondern die harte Realität des globalen Handels beschreibt. Wer heute die wirtschaftlichen Folgen eines Krieges verstehen will, darf nicht nur auf die Tankstelle schauen. Er muss auch die Helium-Tanker in Katar und die Kreditverträge in den Büros der Schattenbanken im Blick haben.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion