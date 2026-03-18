Mehr sozialer Wohnraum in Niedersachsen - NBank bewilligt 2.800 Wohnungen

HANNOVER (dpa-AFX) - Mehr Förderung, aber weiter zu wenig bezahlbarer Wohnraum: Niedersachsens Förderbank NBank hat im vergangenen Jahr den Bau und die Sanierung von rund 2.800 Wohnungen bewilligt - ein Plus von knapp 20 Prozent. Dafür standen etwa 385 Millionen Euro zur Verfügung, wie die Förderbank mitteilte.

Die Nachfrage bleibe sehr hoch, sagte Vorstandschef Michael Kiesewetter. "Natürlich reicht das nicht aus mit dem sozialen Wohnungsbau." In einigen Regionen sei bezahlbarer Wohnraum weiterhin sehr rar. Aus dem aktuellen Wohnungsmarktbericht geht hervor, dass Niedersachsen bis 2045 rund 218.000 neue Wohnungen benötigen wird.

Insgesamt bewilligte die NBank im vergangenen Jahr Fördermittel in Höhe von rund 1,82 Milliarden Euro. Nur in den Corona-Jahren sei die Summe höher gewesen, teilte die Bank weiter mit. Mit etwa 20.500 Förderungen seien Unternehmen, Kommunen und Menschen unterstützt worden./kge/DP/zb



