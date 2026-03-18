    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFUCHS Pref AktievorwärtsNachrichten zu FUCHS Pref

    AKTIEN IM FOKUS

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS sieht in Petrochemie Profiteur der Nahost-Krise

    Für Sie zusammengefasst
    • Petrochemie Aktien gewinnen wegen Iran Konfliktens
    • UBS Experte stuft Kursziele fuer Dow und Lyondells
    • Fuchs Aktie in Frankfurt fuer Anleger klein PlusUp
    AKTIEN IM FOKUS - UBS sieht in Petrochemie Profiteur der Nahost-Krise
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK/FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien aus dem Bereich der Petrochemie sind am Mittwoch in den USA gefragt. Laut dem UBS-Experten Joshua Spector könnten ihnen die vom Iran-Krieg ausgelösten Marktbehinderungen zugutekommen. Er passte deshalb seine Kursziele für mehrere Unternehmen nach oben an, aber besonders deutlich für Dow Inc und LyondellBasell , deren Aktien am Mittwoch um ein beziehungsweise fast vier Prozent anzogen. Für letztere gab Spector mit einer Hochstufung auf "Neutral" seine Verkaufsempfehlung auf.

    Spector begründete seine angepassten Schätzungen für die Branchenwerte mit einer höheren Ölpreisannahme und einem angespannten Petrochemie-Markt - beides infolge der Störungen, die der Iran-Krieg im Nahen Osten mit sich bringt. Er befürchtet längerfristige Folgen für die globale Versorgung mit den Produkten, die sich dadurch auszeichnen, dass Rohöl und Erdgas als Rohstoffe genutzt werden, um andere Zwischenprodukte herzustellen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Fuchs SE Vz!
    Long
    31,20€
    Basispreis
    0,35
    Ask
    × 10,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    36,57€
    Basispreis
    0,28
    Ask
    × 10,56
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Das Thema kam am Mittwoch womöglich auch an der Frankfurter Börse an. Die Titel des Schmierstoffherstellers Fuchs SE hoben sich dort zuletzt vom schwachen Umfeld positiv ab mit einem Anstieg um 1,7 Prozent./tih/la/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lyondellbasell Industries Aktie

    Die Lyondellbasell Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,11 % und einem Kurs von 64,32 auf Tradegate (18. März 2026, 16:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lyondellbasell Industries Aktie um +11,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +31,30 %.

    Die Marktkapitalisierung von Lyondellbasell Industries bezifferte sich zuletzt auf 21,68 Mrd..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu FUCHS Pref - A3E5D6 - DE000A3E5D64

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über FUCHS Pref. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIEN IM FOKUS UBS sieht in Petrochemie Profiteur der Nahost-Krise Aktien aus dem Bereich der Petrochemie sind am Mittwoch in den USA gefragt. Laut dem UBS-Experten Joshua Spector könnten ihnen die vom Iran-Krieg ausgelösten Marktbehinderungen zugutekommen. Er passte deshalb seine Kursziele für mehrere Unternehmen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     