Wacker Chemie Aktie crasht -6,89 % - 18.03.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Wacker Chemie Aktie. Sie fällt um -6,89 % auf 75,03€. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,28 %, geht es heute bei der Wacker Chemie Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Wacker Chemie ist ein führendes Chemieunternehmen, das sich auf Spezialchemikalien wie Silikone und Polysilicium spezialisiert hat. Es hat eine starke Marktstellung in Europa, Asien und Amerika. Hauptkonkurrenten sind Dow, BASF und Evonik. Wacker punktet mit innovativen Technologien und nachhaltigen Prozessen.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Wacker Chemie-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +20,47 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Wacker Chemie Aktie damit um +19,62 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,43 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Wacker Chemie +17,98 % gewonnen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,11 % geändert.

Wacker Chemie Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +19,62 % 1 Monat +1,43 % 3 Monate +20,47 % 1 Jahr -2,70 %

Informationen zur Wacker Chemie Aktie

Es gibt 52 Mio. Wacker Chemie Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,93 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die Aktie von Wacker Chemie (WKN: WCH888) befindet sich ausgehend vom im Jahr 2022 bei 187,10 EUR markierten zyklischen Hoch in einem langfristigen Abwärtstrend. Nach dem Verzeichnen eines Mehrjahrestiefs bei 56,40 EUR im April 2025 kann das Kursgeschehen seither als Versuch einer großen bullishen Trendwende gewertet werden. Komplettiert würde diese potenzielle langfristige Bodenbildung mit einem nachhaltigen Ausbruch über die zentrale Widerstandszone bei 85,...

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von Wacker Chemie

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,03 %. Solvay notiert im Minus, mit -2,55 %. Evonik Industries notiert im Minus, mit -2,43 %. Covestro legt um +0,23 % zu

Wacker Chemie Aktie jetzt kaufen?

Ob die Wacker Chemie Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wacker Chemie Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.