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    S-Bahn fährt nicht

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    Bahn bietet Leihräder als Ersatz an

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bahn bietet erstmals Fahrrader als Ersatz
    • S11Bikes ueber die App von Nextbike ausleihbar ab
    • Koeln Muelheim nach Bergisch Gladbach Strecke zehn
    S-Bahn fährt nicht - Bahn bietet Leihräder als Ersatz an
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    KÖLN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn stellt Fahrgästen zum ersten Mal auch Fahrräder als Alternative bei einer Streckensperrung zur Verfügung. Neben dem Schienenersatzverkehr mit Bussen wird Reisenden einer gesperrten S-Bahn-Verbindung zwischen Köln-Mülheim und Bergisch Gladbach bundesweit erstmalig ein "autarkes Bike-Sharing-System" angeboten, wie die Bahn mitteilte.

    Die eigens gekennzeichneten "S11-Bikes" sollen über die App des Anbieters Nextbike ausgeliehen werden können. Reisende können dann flexibel auf der ungefähr zehn Kilometer langen Route unterwegs sein - abgegeben werden dürfen die Räder allerdings ausschließlich an einer der fünf Bahnstationen an der Strecke.

    Die Bahnstrecke zwischen Köln-Mülheim und Bergisch Gladbach wird vom 10. April an wegen einer Modernisierung eines Stellwerks gesperrt. Reisende der betroffenen S-Bahn-Linie müssen nach Angaben der Deutschen Bahn bis zum 3. Juli auf die angebotenen Alternativen ausweichen./fro/DP/zb





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