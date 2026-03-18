LiberNovo's Frühlingsaktion für einen menschenzentrierten Arbeitsplatz

HONG KONG, 18. März 2026 /PRNewswire/ -- Mit dem Einzug des Frühlings in Europa entwickelt sich auch das Ritual der Auffrischung des Arbeitsplatzes weiter. Die Aufmerksamkeit verlagert sich auf Umgebungen, die den menschlichen Körper aktiv unterstützen. LiberNovo ist führend in diesem Wandel, weg von statischen Möbeln hin zu Systemen, die Bewegung und langfristiges Wohlbefinden fördern.

LiberNovo's „Health-First Design" Philosophie ist in dem LiberNovo Omni verkörpert. Dieser dynamische ergonomische Stuhl reagiert auf die natürlichen Mikrobewegungen des Körpers und betrachtet Komfort als einen ständigen Zustand. Der Libernovo Omni muss sich nicht an eine feste Struktur anpassen, sondern folgt dem Benutzer, um ihm den ganzen Tag über Unterstützung zu bieten.

Entwicklung einer reaktionsfähigen Umgebung

Der Stuhl basiert auf der Bionic FlexFit-Rückenlehne, die über sechzehn kugelförmige Gelenke und acht elastische Platten verfügt. So entsteht eine adaptive S-Kurve, die den Kontakt zur Wirbelsäule bei jedem Griff und jeder Liegeposition aufrechterhält. Das System wird durch eine Dekompressionsfunktion für die Wirbelsäule, 4D-Armlehnen und eine adaptive Nackenstütze ergänzt und reduziert die kumulative Belastung bei langen Sitzungen.

Biophiles Design

Für den Frühling stellt LiberNovo die Farbvariante Moss Green vor. Inspiriert von Waldlandschaften, soll dieser biophile Farbton die visuelle Ermüdung reduzieren und ein Gefühl der Ruhe fördern, um den Arbeitsplatz in eine erholsame Umgebung zu verwandeln.

Frühjahrsauffrischung: Regionale Preisgestaltung & Belohnungen

Das Programm „Spring Refresh" läuft von 19. März bis 16. April.

Europäische Union (EU)

Startpreis: LiberNovo Omni von €1.030

LiberNovo Omni von Bündel Einsparungen: Bis zu 35% Rabatt

Bis zu 1.000 €+ Bestellung: Sofort €15 Rabatt an der Kasse

Sofort Rabatt an der Kasse 1.100 €+ Bestellung: Eco Comfort Set (Seiden-Augenmaske, Öko-Tragetasche und StepSync-Matte)

(Seiden-Augenmaske, Öko-Tragetasche und StepSync-Matte) 1.200 €+ Bestellung: Ultimatives Perks-Paket (individuell gebrandete Kappe, kreative Aufkleber, Öko-Tragetasche und Kühlschrankmagnet in limitierter Auflage)

Vereinigtes Königreich (UK)

Startpreis: LiberNovo Omni von £916

LiberNovo Omni von Bündel Einsparungen: Bis zu 32% Rabatt

Bis zu £900+ Bestellen: Sofort 15 £ Rabatt an der Kasse

Sofort Rabatt an der Kasse £950+ Bestellen: Eco Comfort Set (Seiden-Augenmaske, Öko-Tragetasche und StepSyn Matte)

(Seiden-Augenmaske, Öko-Tragetasche und StepSyn Matte) £1,050+ Bestellen: Ultimatives Perks-Paket (individuell gebrandete Kappe, kreative Aufkleber, Öko-Tragetasche und Kühlschrankmagnet in limitierter Auflage)

Ein saisonaler Reset für den modernen Arbeitsbereich

LiberNovo sieht Spring Refresh nicht als kurzfristige Werbeaktion, sondern als saisonale Neuausrichtung- eine Neuausrichtung, bei der der Arbeitsplatz den Körper unterstützt, nicht nur den Arbeitstag.

Weitere Informationen finden Sie unter www.libernovo.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2935817/springsale_LiberrNovo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/jenseits-der-statischen-sitzordnung-libernovos-fruhlingsaktion-fur-einen-menschenzentrierten-arbeitsplatz-302717671.html