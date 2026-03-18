MiTAC beschleunigt die KI der nächsten Generation mit schlüsselfertigen Lösungen und flexiblem NVIDIA MGX auf der NVIDIA GTC 2026

In Zusammenarbeit mit Branchenführern wie NVIDIA, AMD, DDN, Intel, Micron, Rafay, Sandisk und Solidigm treibt MiTAC beschleunigtes Computing und Rechenzentren der nächsten Generation voran und bietet Kunden End-to-End-Funktionen für KI-Training, Inferenz und RAG-Anwendungen (Retrieval-Augmented Generation).

SAN JOSE, Kalifornien, 18. März 2026 /PRNewswire/ -- MiTAC Computing Technology Corporation , ein weltweit führender Anbieter von hochleistungsfähigen und energieeffizienten Serverlösungen und eine Tochtergesellschaft der MiTAC Holdings Corporation (TSE:3706), ist stolz darauf, seine Teilnahme an der NVIDIA GTC 2026 (Stand #100) bekannt zu geben. Unter dem Motto „ Enterprise AI, Flexible by Design " wird MiTAC seine neuesten Durchbrüche bei KI-Servern auf der Basis von NVIDIA MGX und umfassenden schlüsselfertigen KI-Lösungen vorstellen.

KI-Plattform für die Infrastrukturverwaltung mit Rafay

Um die Komplexität moderner KI-Workloads zu bewältigen, hat MiTAC seine Hardware mit fortschrittlichen Software-Stacks integriert, um ein nahtloses GPU-Management und leistungsstarke Speicheranwendungen zu ermöglichen. Durch eine strategische Partnerschaft mit Rafay ermöglicht MiTAC eine einheitliche Steuerungsebene, mit der sich groß angelegte Container-Umgebungen verwalten lassen. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es Unternehmen, die Kubernetes-Orchestrierung und das automatische Dispatching von HPC- und KI-Workloads über Slurm-Controller zu optimieren. MiTAC und Rafay vereinfachen komplexe Orchestrierungen und ermöglichen es Unternehmen so, KI-Workloads effizient zu skalieren und gleichzeitig eine Betriebssteuerung auf Unternehmensniveau aufrechtzuerhalten.

„Unsere Zusammenarbeit mit MiTAC vereinfacht die Komplexität moderner KI durch die Bereitstellung einer einheitlichen Plattform für die Verwaltung großer Container-Cluster. Durch die Integration des Software-Stacks von Rafay mit den auf der MGX-Architektur basierenden Systemen von MiTAC ermöglichen wir es Unternehmen, die Kubernetes-Orchestrierung und die Verteilung von KI-Workloads über Slurm zu automatisieren und so eine effiziente Skalierung und strenge Betriebskontrolle zu gewährleisten." - Haseeb Budhani, Mitbegründer und Geschäftsführer von Rafay.