FLEXSYS ERHÖHT DIE PREISE FÜR UNLÖSLICHEN SCHWEFEL

AKRON, Ohio, 18. März 2026 /PRNewswire/ -- Mit Wirkung für alle Lieferungen am oder nach dem 23. März 2026 kündigte Flexsys an, dass es die regionalen Preise für unlösliche Schwefelprodukte wie folgt erhöhen wird:

Diese Erhöhungen sind auf die steigenden Rohstoff-, Energie- und Frachtkosten zurückzuführen, die durch den aktuellen Konflikt im Iran und in der Nahostregion und seine zunehmenden Auswirkungen verursacht werden.

Über Flexsys

Flexsys ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Spezialchemikalien und Werkstofftechnologie, das eine Reihe von Reifenadditiven entwickelt und herstellt, um Reifenherstellern die Möglichkeit zu geben, die Leistung und Produktivität ihrer Reifen zu verbessern und gleichzeitig die Nachhaltigkeit durch Innovation zu steigern. Mit Sitz in Akron, Ohio, und Produktionsstätten in Nordamerika, Südamerika, Europa und Asien engagiert sich unser globales Team für den Erfolg unserer Kunden.

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