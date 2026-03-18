Wirtschaft
BMW-Chef Zipse hadert noch immer mit Carsharing
Foto: DriveNow (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
München (dts Nachrichtenagentur) - Kurz vor seinem Ausscheiden als Konzernchef hadert BMW-Chef Oliver Zipse noch immer mit seinem Ausflug ins Carsharing. Diesen hätte man "vielleicht anders entscheiden sollen", sagte er RTL/ntv.
Der Rückzug aus dem Carsharing-Joint-Venture ShareNow mit Mercedes-Benz erfolgte 2022 aufgrund hoher Verluste.
Der Rückzug aus dem Carsharing-Joint-Venture ShareNow mit Mercedes-Benz erfolgte 2022 aufgrund hoher Verluste.
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Trotz der aktuellen Branchenkrise wirkte Zipse gelassen. BMW setze auf technologieoffene Strategie, globale Vernetzung und kundenorientierte Produkte. "Wir bieten alle Antriebsformen an, haben starke Marken. Wir müssen momentan nicht umsteuern - wir halten Kurs."
Vor dem Hintergrund der schwächelnden deutschen Wirtschaft forderte er mehr Unternehmergeist statt Jammern. "Es geht darum, wettbewerbsfähig zu sein. Deutschlands Stärke ist die internationale Vernetzung - ein Vorteil, den wir nicht leichtfertig aufgeben sollten."
Über seine Zukunft sagte Zipse: "Ich freue mich auf weniger Durchtaktung - aber Ruhestand ist das keiner. Lassen Sie sich überraschen."
Vor dem Hintergrund der schwächelnden deutschen Wirtschaft forderte er mehr Unternehmergeist statt Jammern. "Es geht darum, wettbewerbsfähig zu sein. Deutschlands Stärke ist die internationale Vernetzung - ein Vorteil, den wir nicht leichtfertig aufgeben sollten."
Über seine Zukunft sagte Zipse: "Ich freue mich auf weniger Durchtaktung - aber Ruhestand ist das keiner. Lassen Sie sich überraschen."
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber RTL Group eingestellt.
kleeburger schrieb 12.03.26, 09:49
war doch klar, dass RTL nach dem massiven Stellenabbau bei RTL die normale Dividende senktmitdiskutieren »
zudem kann man dann nächstes Jahr damit werben, dass sich die normale Dividende von 0.50 auf 1.50-2.00 verdrei bis vervierfacht
zudem kann man dann nächstes Jahr damit werben, dass sich die normale Dividende von 0.50 auf 1.50-2.00 verdrei bis vervierfacht
kleeburger schrieb 12.03.26, 08:34
das Gewinnwachstum für 2026 ist gut, muss aber eingehalten werdenmitdiskutieren »
unklar ist, ob man 2026 nach Übernahme von Sky noch erhebliche Restrukturierungskosten bei Sky hat, die den Nettogewinn wie bereits 2025 erheblich belasten
unklar ist, ob man 2026 nach Übernahme von Sky noch erhebliche Restrukturierungskosten bei Sky hat, die den Nettogewinn wie bereits 2025 erheblich belasten
Aurcaner schrieb 12.03.26, 08:19
Ehrlicherweise bin ich von der Dividende auch etwas enttäuscht, hätte mit 6,50 Euro gehofft….mitdiskutieren »
Aber mal sehen, was der Kurs jetzt draus macht. Bis zur HV sollten trotzdem Kurse über 40 Euro drin sein meiner Meinung nach.
Aber mal sehen, was der Kurs jetzt draus macht. Bis zur HV sollten trotzdem Kurse über 40 Euro drin sein meiner Meinung nach.
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