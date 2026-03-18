BMW-Chef Zipse hadert noch immer mit Carsharing

München (dts Nachrichtenagentur) - Kurz vor seinem Ausscheiden als Konzernchef hadert BMW-Chef Oliver Zipse noch immer mit seinem Ausflug ins Carsharing. Diesen hätte man "vielleicht anders entscheiden sollen", sagte er RTL/ntv.



Der Rückzug aus dem Carsharing-Joint-Venture ShareNow mit Mercedes-Benz erfolgte 2022 aufgrund hoher Verluste.





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