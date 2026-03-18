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    BMW-Chef Zipse hadert noch immer mit Carsharing

    Wirtschaft - BMW-Chef Zipse hadert noch immer mit Carsharing
    Foto: DriveNow (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    München (dts Nachrichtenagentur) - Kurz vor seinem Ausscheiden als Konzernchef hadert BMW-Chef Oliver Zipse noch immer mit seinem Ausflug ins Carsharing. Diesen hätte man "vielleicht anders entscheiden sollen", sagte er RTL/ntv.

    Der Rückzug aus dem Carsharing-Joint-Venture ShareNow mit Mercedes-Benz erfolgte 2022 aufgrund hoher Verluste.

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    Trotz der aktuellen Branchenkrise wirkte Zipse gelassen. BMW setze auf technologieoffene Strategie, globale Vernetzung und kundenorientierte Produkte. "Wir bieten alle Antriebsformen an, haben starke Marken. Wir müssen momentan nicht umsteuern - wir halten Kurs."

    Vor dem Hintergrund der schwächelnden deutschen Wirtschaft forderte er mehr Unternehmergeist statt Jammern. "Es geht darum, wettbewerbsfähig zu sein. Deutschlands Stärke ist die internationale Vernetzung - ein Vorteil, den wir nicht leichtfertig aufgeben sollten."

    Über seine Zukunft sagte Zipse: "Ich freue mich auf weniger Durchtaktung - aber Ruhestand ist das keiner. Lassen Sie sich überraschen."

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    Verfasst von Redaktion dts
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