AKTIE IM FOKUS
Prosus schwer belastet von Tencent-Neuigkeiten
- Prosus Aktien eingebrochen wegen Tencent Nachricht
- Hoher Druck auf Tencent Aktien in Frankfurter Borse
- Anleger zweifeln an Rendite von massiven KI Kosten
AMSTERDAM/HONGKONG (dpa-AFX) - Die Aktien von Prosus sind am Mittwochnachmittag wegen Nachrichten der Kernbeteiligung Tencent eingebrochen. Zuletzt war das Minus bei der Beteiligungsgesellschaft mehr als acht Prozent groß, was sie im schwächelnden Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 mit Abstand zum größten Verlierer machte. Parallel sind auch die in Hongkong hauptgelisteten Titel von Tencent im Frankfurter Tradegate-Handel stark unter Druck geraten.
Tencent hatte nach Börsenschluss in Hongkong Resultate vorgelegt, die laut einem Händler "nicht beeindruckten". Außerdem wurde eine Verdopplung der Investitionen rund um Künstliche Intelligenz (KI) angekündigt. Ähnliche Vorhaben waren zuletzt schon bei US-Technologiegrößen wie Alphabet oder Amazon nicht gut angekommen. Anleger hinterfragen neuerdings immer häufiger, ob sich massive KI-Investitionen letztlich lohnen.
Bei Tencent kam die für Anleger schlechte Nachricht hinzu, dass die höheren KI-Ausgaben durch eine Reduzierung der aggressiven Aktienrückkäufe finanziert werden sollen. Diese hatten in den vergangenen Jahren viel zur Stützung des Aktienkurses beigetragen. Im Oktober hatten die Tencent-Aktien ein Hoch seit 2021 markiert und Prosus etwas später im November einen Rekord aufgestellt./tih/la/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,38 % und einem Kurs von 183,8 auf Tradegate (18. März 2026, 17:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +1,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,91 %.
Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 1,97 Bil..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 288,88USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 265,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 301,00USD was eine Bandbreite von +44,65 %/+64,30 % bedeutet.