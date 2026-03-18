    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsProsus Registered (N) AktievorwärtsNachrichten zu Prosus Registered (N)

    AKTIE IM FOKUS

    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    Prosus schwer belastet von Tencent-Neuigkeiten

    Für Sie zusammengefasst
    • Prosus Aktien eingebrochen wegen Tencent Nachricht
    • Hoher Druck auf Tencent Aktien in Frankfurter Borse
    • Anleger zweifeln an Rendite von massiven KI Kosten
    AKTIE IM FOKUS - Prosus schwer belastet von Tencent-Neuigkeiten
    Foto: Arne Dedert - DPA

    AMSTERDAM/HONGKONG (dpa-AFX) - Die Aktien von Prosus sind am Mittwochnachmittag wegen Nachrichten der Kernbeteiligung Tencent eingebrochen. Zuletzt war das Minus bei der Beteiligungsgesellschaft mehr als acht Prozent groß, was sie im schwächelnden Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 mit Abstand zum größten Verlierer machte. Parallel sind auch die in Hongkong hauptgelisteten Titel von Tencent im Frankfurter Tradegate-Handel stark unter Druck geraten.

    Tencent hatte nach Börsenschluss in Hongkong Resultate vorgelegt, die laut einem Händler "nicht beeindruckten". Außerdem wurde eine Verdopplung der Investitionen rund um Künstliche Intelligenz (KI) angekündigt. Ähnliche Vorhaben waren zuletzt schon bei US-Technologiegrößen wie Alphabet oder Amazon nicht gut angekommen. Anleger hinterfragen neuerdings immer häufiger, ob sich massive KI-Investitionen letztlich lohnen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Amazon Inc!
    Long
    197,92€
    Basispreis
    1,24
    Ask
    × 14,78
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    230,18€
    Basispreis
    1,74
    Ask
    × 14,78
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Bei Tencent kam die für Anleger schlechte Nachricht hinzu, dass die höheren KI-Ausgaben durch eine Reduzierung der aggressiven Aktienrückkäufe finanziert werden sollen. Diese hatten in den vergangenen Jahren viel zur Stützung des Aktienkurses beigetragen. Im Oktober hatten die Tencent-Aktien ein Hoch seit 2021 markiert und Prosus etwas später im November einen Rekord aufgestellt./tih/la/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,38 % und einem Kurs von 183,8 auf Tradegate (18. März 2026, 17:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +1,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,91 %.

    Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 1,97 Bil..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 288,88USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 265,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 301,00USD was eine Bandbreite von +44,65 %/+64,30 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Prosus schwer belastet von Tencent-Neuigkeiten Die Aktien von Prosus sind am Mittwochnachmittag wegen Nachrichten der Kernbeteiligung Tencent eingebrochen. Zuletzt war das Minus bei der Beteiligungsgesellschaft mehr als acht Prozent groß, was sie im schwächelnden Eurozonen-Leitindex EuroStoxx …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     