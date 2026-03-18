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    Rohstoffpreise Überblick

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    Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 18.03.2026

    Rohstoffpreise Überblick - Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 18.03.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Im Gegensatz dazu, können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

    Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.880,83USD pro Feinunze und notiert damit -2,51 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 77,26USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -2,55 %.

    Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
    Der Brent-Ölpreis liegt bei 108,43USD und verzeichnet ein Plus von +4,73 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 96,90USD und verzeichnet ein Plus von +1,74 %.

    Industriemetalle & Co.

    Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

    Rohstoff Kurs Veränderung
    Palladium 1.515,00USD -5,10 %
    Platin 2.067,00USD -2,38 %
    Kupfer London Rolling 12.391,64USD -2,87 %
    Aluminium 3.420,76PKT +1,13 %
    Erdgas 3,040USD +0,01 %

    Rohstoff des Tages: Palladium

    Mit einem Tages-Minus von -5,10 % gehört Palladium heute zu den größten Verlierern.

    Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
    Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 18.03.26, 17:29 Uhr.



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