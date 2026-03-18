Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 18.03.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.880,83USD pro Feinunze und notiert damit -2,51 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 77,26USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -2,55 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Im Gegensatz dazu, können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 108,43USD und verzeichnet ein Plus von +4,73 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 96,90USD und verzeichnet ein Plus von +1,74 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.515,00 USD -5,10 % Platin 2.067,00 USD -2,38 % Kupfer London Rolling 12.391,64 USD -2,87 % Aluminium 3.420,76 PKT +1,13 % Erdgas 3,040 USD +0,01 %

Rohstoff des Tages: Palladium

Mit einem Tages-Minus von -5,10 % gehört Palladium heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 18.03.26, 17:29 Uhr.