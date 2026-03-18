    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Umfrage für Rheinland-Pfalz

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    CDU weiter knapp vor SPD

    Umfrage für Rheinland-Pfalz - CDU weiter knapp vor SPD
    Foto: Siarhei - 356130783

    MAINZ (dpa-AFX) - Wenige Tage vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz liegt die CDU nach einer neuen Umfrage weiter ganz knapp vor der SPD. Nach einer Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Insa für die "Bild"-Zeitung kommen die Christdemokraten auf eine Zustimmung von 28 Prozent - die Sozialdemokraten auf 27 Prozent.

    Damit zeichnet sich bei der Abstimmung an diesem Sonntag ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Einzug in die Mainzer Staatskanzlei ab. Bei der Landtagswahl 2021 hatte die SPD mit 35,7 Prozent noch weit vor der CDU mit 27,7 Prozent gelegen. In den Umfragen führte die Union dann lange mit großem Abstand, inzwischen ist der Vorsprung aber zusammengeschmolzen.

    Die AfD klettert nach der Insa-Umfrage nun auf 20 Prozent. Die Grünen bei erreichen 9 Prozent Zustimmung bei den Menschen in Rheinland-Pfalz. Um den Einzug in den Landtag bangen müssen nach der Befragung die Freien Wähler und die Linke mit jeweils fünf Prozent. Die FDP fällt demnach unter 3 Prozent und würde damit dem neuen Parlament nicht mehr angehören

    Bei der Frage, wer der künftige Ministerpräsident werden sollte, kommt der Amtsinhaber Alexander Schweitzer (SPD) auf 29 Prozent. CDU-Spitzenkandidat Gordon Schnieder erreicht laut der Befragung 13 Prozent und AfD-Spitzenkandidat Jan Bollinger 9 Prozent.

    Generell gilt aber: Wahlumfragen sind mit Unsicherheiten behaftet. Die statistische Fehlertoleranz wird für diese Umfrage mit plus/minus rund drei Prozentpunkten angegeben. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Umfragen spiegeln grundsätzlich nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang./glb/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Umfrage für Rheinland-Pfalz CDU weiter knapp vor SPD Wenige Tage vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz liegt die CDU nach einer neuen Umfrage weiter ganz knapp vor der SPD. Nach einer Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Insa für die "Bild"-Zeitung kommen die Christdemokraten auf eine Zustimmung …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     