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    Dax dreht ins Minus - US-Notenbankentscheid im Blick

    Wirtschaft - Dax dreht ins Minus - US-Notenbankentscheid im Blick
    Foto: andersphoto - stock.adobe.com
    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Mittwoch hat der Dax nach einem zunächst freundlichen Start deutlich ins Minus gedreht. Zum Xetra-Handelsschluss stand der Index bei 23.502 Punkten und damit 1,0 Prozent niedriger als am Vortag.

    Anleger schauen dabei besonders gespannt auf die US-Notenbanksitzung, wo am Abend deutscher Zeit die aktuelle Zinsentscheidung bekannt gemacht wird. Zwar wird heute noch keine Zinsänderung erwartet, aber beim Ausblick könnte es schlechte Nachrichten geben. US-Anleger erwarten das offenbar, denn in Übersee gingen die Kurse zu Handelsbeginn ebenfalls in den Keller.

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    Dabei spielt wohl eine Rolle, dass die US-Erzeugerpreise stärker steigen als zuletzt noch erwartet, und mit ihnen und den steigenden Energiepreisen wohl auch bald die Inflation. "Die Wirtschaft stagniert und die Preise steigen - ein Szenario, das kaum Spielraum für Zinssenkungen bietet", sagte Andreas Lipkow von CMC Markets.

    Den gesamten Handelstag im Plus halten konnte sich im Dax erneut gegen den Trend die Aktie der Commerzbank. An Tag zwei nach dem Übernahmeangebot durch die Unicredit spielt scheinbar für die Anleger weniger der geringe Aufschlag auf den aktuellen Kurs als vielmehr eine stringente Weiterverfolgung des Plans der Italiener die entscheidende Rolle. Sie setzen darauf, dass das Angebot lediglich ein Abtasten der Zustimmung darstellt und es im Anschluss zu einer wesentlich aggressiveren Vorgehensweise der Unicredit kommen könnte. "Die politische Blockadehaltung könnte in diesem Fall einem entsprechenden Paketaufschlag weichen", kommentierte Lipkow.

    Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochnachmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,1511 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8687 Euro zu haben.

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    Verfasst von Redaktion dts
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