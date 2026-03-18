Dax dreht ins Minus - US-Notenbankentscheid im Blick

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Mittwoch hat der Dax nach einem zunächst freundlichen Start deutlich ins Minus gedreht. Zum Xetra-Handelsschluss stand der Index bei 23.502 Punkten und damit 1,0 Prozent niedriger als am Vortag.



Anleger schauen dabei besonders gespannt auf die US-Notenbanksitzung, wo am Abend deutscher Zeit die aktuelle Zinsentscheidung bekannt gemacht wird. Zwar wird heute noch keine Zinsänderung erwartet, aber beim Ausblick könnte es schlechte Nachrichten geben. US-Anleger erwarten das offenbar, denn in Übersee gingen die Kurse zu Handelsbeginn ebenfalls in den Keller.





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