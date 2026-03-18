Der Börsen-Tag
DAX & Wall Street im Minus – nur MDAX trotzt dem Börsen-Druck
Rote Vorzeichen prägen den Handelstag: Während DAX, TecDAX und US-Leitindizes unter Druck stehen, trotzen vor allem ausgewählte MDAX- und SDAX-Werte dem Abwärtstrend.
Foto: Scout24 SE
Entwicklung der IndizesAn den Aktienmärkten zeigen sich heute überwiegend negative Vorzeichen, wobei sich die deutschen Indizes unterschiedlich entwickeln und auch die US-Börsen unter Druck stehen. Der DAX notiert aktuell bei 23.510,25 Punkten und verliert 0,81 Prozent. Damit gehört der deutsche Leitindex heute zu den schwächeren Indizes im heimischen Marktumfeld. Deutlich robuster präsentiert sich der MDAX: Der Index der mittelgroßen Werte steigt um 0,32 Prozent auf 29.531,90 Punkte und kann sich damit dem allgemein schwächeren Trend entziehen. Der SDAX gibt leicht nach und verliert 0,07 Prozent auf 16.894,21 Punkte. Er bewegt sich damit nahezu unverändert und zeigt eine eher stabile Entwicklung. Deutlich unter Druck steht hingegen der TecDAX: Der Technologieindex fällt um 1,09 Prozent auf 3.552,36 Punkte und ist damit der schwächste der großen deutschen Indizes. Auch an der Wall Street dominieren die Minuszeichen. Der Dow Jones steht derzeit bei 46.576,03 Punkten und verliert 0,93 Prozent. Der breiter gefasste S&P 500 gibt um 0,66 Prozent auf 6.675,27 Punkte nach. Beide US-Indizes liegen damit im Bereich der Rückgänge, wie sie auch beim DAX zu beobachten sind, während der MDAX als einer der wenigen Indizes ein positives Vorzeichen aufweist. Insgesamt zeigt sich damit ein überwiegend schwächerer Handelstag, mit Technologiewerten und den großen Leitindizes auf beiden Seiten des Atlantiks im Minus, während vor allem mittelgroße deutsche Werte etwas Widerstandskraft beweisen.
DAXHeidelberg Materials führte die Gewinner mit +2,04% an, gefolgt von Siemens Energy (+1,84%) und DHL Group (+1,81%). Auf der Verliererseite lagen Merck (-2,41%), Symrise (-2,43%) und Scout24 (-2,86%). Die Aufschläge im DAX bewegen sich um +2%, die Verluste erreichen knapp -3% und sind damit in der Tendenz etwas ausgeprägter als die Tagesgewinner.
MDAXStarke Kursgewinne verzeichneten Fielmann (+4,46%), ThyssenKrupp (+3,82%) und AUMOVIO (+3,51%). Dem gegenüber stehen deutliche Verluste bei TeamViewer (-3,08%), Redcare Pharmacy (-7,27%) und Wacker Chemie (-8,06%). Die Verluste übersteigen hier klar die Gewinnerbewegungen, Wacker Chemie und Redcare markieren teils zweistellige Rückgänge.
SDAXDie Spitzenreiter im SDAX waren Deutsche Pfandbriefbank mit +8,32%, Heidelberger Druckmaschinen +6,14% und Springer Nature +4,70%. Demgegenüber fielen tonies Registered (A) (-3,68%), Gerresheimer (-9,05%) und HelloFresh (-16,77%) deutlich. Besonders HelloFresh sticht als extremer Ausreißer nach unten hervor; die Gewinner sind zwar stark, doch die Verluste können noch deutlich kräftiger ausfallen.
TecDAXAIXTRON (+1,96%), Draegerwerk (+1,85%) und HENSOLDT (+1,70%) führten die TecDAX-Gewinnerliste an. Die Schlusslichter bildeten Ottobock (-2,66%), Nemetschek (-2,92%) und erneut TeamViewer (-3,08%). Auch im TecDAX sind die Abgaben tendenziell größer als die moderaten Zugewinne.
Dow JonesIm Dow Jones lagen Chevron (+0,80%), Caterpillar (+0,41%) und Goldman Sachs (+0,41%) vorn. Dagegen verloren Procter & Gamble (-2,38%), 3M (-2,44%) und Sherwin-Williams (-2,61%). Die Gewinnerbewegungen blieben hier vergleichsweise klein, während die Verlierer deutlichere Abschläge zeigten.
S&P 500Williams‑Sonoma (+6,44%), CIENA (+6,23%) und LyondellBasell (+4,41%) gehörten zu den stärksten Titeln. Auf der Gegenseite fielen Global Payments und Charter Communications Registered (A) jeweils -3,95% sowie Coinbase -4,12%. Im S&P 500 gab es mit Williams‑Sonoma und CIENA sehr deutliche Aufschläge, die die typischen Tagesverluste in vielen Fällen übertreffen.
QuerbetrachtungIn den meisten Indizes sind die größten Tagesverluste in ihrer Absolutheit stärker ausgeprägt als die typischen Tagesgewinne (besonders MDAX, SDAX, TecDAX und Dow Jones). Ausnahmen zeigen sich im S&P 500 und punktuell im SDAX, wo einzelne Gewinner (+6% bis +8%) die Verluste übertreffen können. Der stärkste Tagesgewinner insgesamt war die Deutsche Pfandbriefbank (+8,32%), der größte Verlierer HelloFresh mit -16,77%. Auffällig ist die mehrfache Notierung von TeamViewer als Flop in MDAX und TecDAX (-3,08%).
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