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    B&C Holding bietet Übernahme von Semperit Holding Aktien an

    Ein bedeutender Schritt am Kapitalmarkt: Die B&C Holding Österreich GmbH plant die vollständige Übernahme der börsennotierten Semperit AG Holding.

    B&C Holding bietet Übernahme von Semperit Holding Aktien an
    Foto: adobe.stock.com
    • 18. März 2026: Die B&C Holding Österreich GmbH hat ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für die Semperit AG Holding angekündigt.
    • Angebotspreis: EUR 15,00 je Semperit-Aktie für sämtliche ausstehenden Aktien, die nicht bereits von der Bieterin bzw. der B&C-Gruppe gehalten werden.
    • Die Angebotsunterlage wird nach Prüfung durch die Übernahmekommission von der B&C Holding veröffentlicht.
    • Der Vorstand der Semperit AG Holding hat die Ankündigung zur Kenntnis genommen, wird die Unterlage prüfen und innerhalb der gesetzlichen Frist eine Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat veröffentlichen.
    • Semperit wird die Angebotsunterlagen und weitere Informationen nach Erhalt auf ihrer Webseite (https://www.semperitgroup.com/de/) gemäß den gesetzlichen Vorgaben publizieren.
    • Kurzprofil Semperit: börsennotierte Unternehmensgruppe mit zwei Divisionen, rund 4.000 Mitarbeitenden, 16 Produktionsstandorten; Geschäftsjahr 2025: Umsatz 662,4 Mio. EUR, EBITDA 79,5 Mio. EUR.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Semperit Holding ist am 18.03.2026.

    Der Kurs von Semperit Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 14,860EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +23,32 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 14,820EUR das entspricht einem Minus von -0,27 % seit der Veröffentlichung.


    Semperit Holding

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    ISIN:AT0000785555WKN:870378





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