Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Jetzt kaufen? 18.03.2026

Mit einer Performance von -6,28 % musste die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,75 %, geht es heute bei der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

MicroStrategy ist ein führender Anbieter von Business Intelligence-Software, spezialisiert auf Datenanalysen und -visualisierung. Die Plattform unterstützt Unternehmen bei der Entscheidungsfindung durch umfassende Datenverarbeitung. Konkurrenz besteht durch Tableau und Power BI. Einzigartig ist die mobile BI-Integration und die Skalierbarkeit der Lösungen.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -4,61 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie damit um +10,34 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,86 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eine negative Entwicklung von -0,53 % erlebt.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,74 % geändert.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +10,34 % 1 Monat +20,86 % 3 Monate -4,61 % 1 Jahr -51,02 %

Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

Es gibt 314 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,64 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,43 %. IBM notiert im Minus, mit -0,92 %. Microsoft notiert im Minus, mit -1,26 %. Oracle verliert -0,81 % SAP notiert im Minus, mit -1,84 %.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.