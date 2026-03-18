    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Berlin hat ein Auslandsbüro in Indien

    Berlin hat ein Auslandsbüro in Indien
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Berlin hat in der indischen IT-Metropole Bengaluru ein Auslandsbüro eröffnet. Es ist das dritte weltweit nach New York und Peking, wie die Wirtschaftsverwaltung auf dpa-Anfrage mitteilte. Das "Berlin Business Office India" soll als zentraler Anlaufpunkt für Berliner Unternehmen und Start-ups dienen, die den indischen Markt erschließen möchten. Es soll aber auch indische Unternehmen bei der Ansiedlung in Berlin unterstützen.

    Bengaluru ist die Hauptstadt des südindischen Bundesstaates Karnataka und mit rund 13,2 Millionen Einwohnern die viertgrößte Stadt Indiens. Die Stadt gilt schon lange als Indiens IT-Hauptstadt mit mittlerweile rund 25.000 IT-Unternehmen.

    Zur Eröffnung des Auslandsbüros in Anwesenheit von Vertretern der Regierung des Bundesstaates und des deutschen Generalkonsuls Achim Burkart war auch Berlins Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) nach Bengaluru gereist. Unterstützt wird das Vorhaben den Angaben zufolge von der Deutsch-Indischen Handelskammer und von der Regierung von Karnataka.

    "Mehr als nur ein Büro"

    "Heute eröffnen wir mehr als nur ein Büro - wir öffnen neue Türen zwischen Berlin und Indien", sagte Giffey. Indien sei ein führender Innovationsstandort in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Biotechnologie und Digitalisierung und als fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt ein wichtiger Handelspartner für Deutschland und Berlin. "Deshalb setzen wir in unserer Internationalisierungsstrategie einen klaren Fokus auf Indien."

    Die SPD-Politikerin wies auf die schon bisher engen Kontakte zwischen Berlin und Bengaluru hin. Die Wirtschaftssenatorin war mit einer größeren Delegation erst im Juli 2025 in Indien und auch in Bengaluru. Dabei wurde eine Vereinbarung über die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit dem Bundesstaat Karnataka unterzeichnet - und die Eröffnung des Auslandsbüros angekündigt./ah/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Berlin hat ein Auslandsbüro in Indien Berlin hat in der indischen IT-Metropole Bengaluru ein Auslandsbüro eröffnet. Es ist das dritte weltweit nach New York und Peking, wie die Wirtschaftsverwaltung auf dpa-Anfrage mitteilte. Das "Berlin Business Office India" soll als zentraler …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     