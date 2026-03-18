Bäcker in NRW bekommen mehr Geld

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Bäckerinnen und Bäcker in Nordrhein-Westfalen und in Teilen von Rheinland-Pfalz bekommen mehr Geld. Wie der Bäckerinnungsverband West und die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mitteilten, verständigten sich beide Seiten auf einen neuen Tarifvertrag. Laut Gewerkschaft geht es um mehr als 40.000 Beschäftigte in NRW und in den ehemaligen Regierungsbezirken Trier und Koblenz.

In dem rückwirkend ab Februar geltenden, 23 Monate gültigen Tarifvertrag bekommen die Beschäftigten zunächst pauschal 100 Euro. Ab April steigen die Stundenentgelte bei gelernten Kräften um 0,45 Euro und bei Ungelernten um 0,25. Im Januar geht es dann einen weiteren Schritt nach oben, und zwar um 2,5 Prozent. Laut NGG beträgt das Entgeltplus für eine Bäckereifachverkäuferin direkt nach der Ausbildung insgesamt 5,6 Prozent.