ATX legt dritten Tag in Folge zu

Am heimischen Aktienmarkt zog die Aktie des Gummi- und Kautschukkonzerns Semperit mit einem Kurssprung in Höhe von fast 24 Prozent auf 14,84 Euro die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich. Ausgelöst wurde das satte Kursplus wohl durch ein freiwilliges Übernahmeangebot des Mehrheitsaktionärs B&C Holding Österreich.

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch erneut fester geschlossen. Der Leitindex ATX verbuchte ein Plus von 1,54 Prozent auf 5.425,40 Punkte und absolvierte damit bereits seinen 3. Gewinntag in Folge. Die europäischen Leitbörsen verbuchten hingegen, belastet von höheren Ölpreisen, Kursabschläge.

Dieser möchte sämtliche ausstehende Aktien der Semperit, die rund 41,52 Prozent des Grundkapitals der Semperit entsprechen, erwerben. Der Angebotspreis beträgt 15,00 Euro je Aktie in bar. Die B&C-Gruppe hält derzeit rund 58,48 Prozent des Grundkapitals der Semperit.

Verbund rückte mit einer Zahlenvorlage in den Fokus und die Aktie des Energieversorgers reagierte mit einem Abschlag von 0,5 Prozent. Der teilstaatliche Stromkonzern hat im Geschäftsjahr 2025 Gewinneinbußen verzeichnet. Das Konzernergebnis verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um etwas mehr als ein Fünftel auf 1,5 Milliarden Euro.

Hauptgründe für das Minus waren eine deutlich geringere Stromproduktion aus Wasserkraft sowie negative Effekte durch die verlängerte staatliche Gewinnabschöpfung in Höhe von 136 Millionen Euro. Die Analysten der Erste Group bewerteten die Zahlen als leicht über den Erwartungen. Sie erwarteten jedoch eine negative Kursreaktion, da der Ausblick auf das laufende Jahr 2026 schwach ausfiel.

Bawag -Titel schlossen mit plus 6,1 Prozent. Nach mehreren Übernahmen in den vergangenen Jahren fasst die Bank ihr nächstes Ziel ins Auge. Sie bestätigte am Mittwoch, für die Übernahme der irischen PTSB (Permanent TSB) ein unverbindliches Angebot eingereicht zu haben. Ob ein verbindliches Angebot abgegeben werde, sei aber noch unklar, so das Unternehmen. Auch auf einen möglichen Kaufpreis habe man sich noch nicht festgelegt. Zuvor hatte die "Presse" über das Interesse der BAWAG an PTSB berichtet.

OMV-Titel legten ein Prozent zu. Ein Brand an einer Pipeline des großen libyschen Ölfelds Sharara, das teilweise zum OMV-Konzern gehört, hat für Unklarheit über die Förderung gesorgt. Während die staatliche Ölgesellschaft NOC erklärte, das Öl werde umgeleitet und die Produktion laufe weiter, berichteten Ingenieure vor Ort am Mittwoch von einer schrittweisen Stilllegung.

Unter den weiteren Schwergewichten verteuerten sich die Titel der Erste Group um 1,5 Prozent. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International konnten ebenfalls ein Plus von 1,5 Prozent verbuchen. In der Gunst der Anleger standen auch die Bauwerte. Porr legten 1,1 Prozent zu und Strabag kletterten um zwei Prozent hoch./ste/APA/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur OMV Aktie Die OMV Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 93,30 auf Tradegate (18. März 2026, 18:15 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der OMV Aktie um +7,46 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,97 %. Die Marktkapitalisierung von OMV bezifferte sich zuletzt auf 19,91 Mrd.. OMV zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,3600 %.



