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    Israel greift Tankstellen und Brücken im Südlibanon an

    Für Sie zusammengefasst
    • Israelische Angriffe auf Hisbollahnahe Tankstellen
    • Bruecken im Suedlibanon als zivile Infrastrukturen
    • Al Amana staerkt Basis durch bevorzugte Versorgung
    Israel greift Tankstellen und Brücken im Südlibanon an
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BEIRUT/TEL AVIV (dpa-AFX) - Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben mit der Hisbollah-Miliz verbundene Tankstellen angegriffen. Die Tankstellen werden von Al-Amana betrieben, einer mit der Hisbollah verbundenen Organisation. Sie befinden sich vorwiegend in Gebieten mit großer Unterstützung für die Hisbollah, dazu gehören die südlichen Vororte Beiruts, der Südlibanon und die Bekaa-Ebene im Osten des Landes.

    Die Hisbollah hat im Libanon eine Art Staat im Staate geschaffen. Die Tankstellen sind Teil des parallelen Wirtschaftssystems. In Zeiten von Treibstoffmangel im Zuge der Wirtschaftskrise konnte die Hisbollah über Al-Amana beispielsweise ihre Anhänger bevorzugt versorgen und so ihre Basis stärken, während staatliche Tankstellen leer blieben.

    Auch Brücken unter Beschuss

    Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz teilte mit, dass auch mehrere Brücken im Südlibanon angegriffen worden seien. Israel wirft der Hisbollah vor, darüber Waffen zu schmuggeln.

    Sie gehören aber vor allem zur zivilen Infrastruktur und zum Verkehrsnetz des Landes. Im Libanon besteht die Sorge vor weiteren Angriffen auf zivile Infrastruktur, wie etwa den internationalen Flughafen. Dieser wurde bereits im Libanon-Krieg 2006 von Israel angegriffen.

    Die Hisbollah ihrerseits reklamierte erneut Raketenangriffe auf israelische Stellungen für sich. Das Gesundheitsministerium in Beirut meldete, dass bei seit der jüngsten Eskalation im Libanon 968 Menschen getötet wurden./arj/DP/jha






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