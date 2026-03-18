Formycon AG verschiebt Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2025 – Was steckt dahinter?
Die Formycon AG verschiebt ihren testierten Jahres- und Konzernabschluss 2025: Statt Ende März soll die Veröffentlichung nun im April 2026 erfolgen.
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- Formycon AG verschiebt die Veröffentlichung des testierten Jahres- und Konzernabschlusses für 2025.
- Mitteilung erfolgt am 18. März 2026.
- Ursprünglich war die Veröffentlichung für den 26. März 2026 geplant.
- Wesentlicher Grund: konzernweite Umstellung auf ein neues internes Finanzplanungssystem, wodurch erhöhter Abstimmungs‑ und Validierungsaufwand sowie zusätzlicher Dokumentationsbedarf entstanden sind; daher sind nicht alle Unterlagen und Prüfungen abgeschlossen.
- Neue Veröffentlichung ist im Laufe des Aprils 2026 vorgesehen und bleibt damit innerhalb der gesetzlichen und börsenrechtlichen Fristen; ein genaues Datum wird rechtzeitig bekanntgegeben.
- Die Mitteilung stellt eine Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 dar.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Formycon ist am 26.03.2026.
Der Kurs von Formycon lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 19,710EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,88 % im
Minus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 19,680EUR das entspricht einem Minus von -0,15 % seit der Veröffentlichung.
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