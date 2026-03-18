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    CIENA Aktie weiter im Aufwärtstrend - 18.03.2026

    Am 18.03.2026 ist die CIENA Aktie, bisher, um +7,17 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der CIENA Aktie.

    Besonders beachtet! - CIENA Aktie weiter im Aufwärtstrend - 18.03.2026
    Foto: adobe.stock.com

    CIENA ist ein führender Anbieter von Netzwerklösungen, spezialisiert auf optische Netzwerkausrüstung und Software. Mit einem starken Marktanteil konkurriert es mit Cisco, Nokia und Huawei. CIENA's Alleinstellungsmerkmal liegt in innovativen Technologien und maßgeschneiderten Lösungen.

    CIENA aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 18.03.2026

    Die CIENA Aktie notiert aktuell bei 345,10 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +7,17 % zugelegt, was einem Anstieg von +23,10  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,55 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der CIENA Aktie. Nach einem Plus von +1,55 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 345,10, mit einem Plus von +7,17 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der CIENA Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +98,05 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +17,57 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +35,39 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die CIENA um +70,43 % gewonnen.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,64 % geändert.

    CIENA Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +17,57 %
    1 Monat +35,39 %
    3 Monate +98,05 %
    1 Jahr +482,69 %

    Informationen zur CIENA Aktie

    Es gibt 141 Mio. CIENA Aktien. Damit ist das Unternehmen 48,53 Mrd.EUR € wert.

    DAX & Wall Street im Minus – nur MDAX trotzt dem Börsen-Druck


    Rote Vorzeichen prägen den Handelstag: Während DAX, TecDAX und US-Leitindizes unter Druck stehen, trotzen vor allem ausgewählte MDAX- und SDAX-Werte dem Abwärtstrend.

    Börsenstart USA - 18.03. - Dow Jones schwach -0,86 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Cisco Systems, Telefon L.M.Ericsson (B) und Co.

    Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,96 %. Telefon L.M.Ericsson (B) notiert im Minus, mit -1,50 %. Nokia notiert im Minus, mit -0,81 %.

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    Ob die CIENA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CIENA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    CIENA

    +7,53 %
    +18,73 %
    +36,83 %
    +99,71 %
    +478,34 %
    +646,78 %
    +621,82 %
    +2.115,60 %
    +1.133,93 %
    ISIN:US1717793095WKN:A0LDA7



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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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