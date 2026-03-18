Litauen verhängt Einreiseverbote für russische Ukraine-Kämpfer

VILNIUS (dpa-AFX) - Litauen hat Einreiseverbote gegen 268 Russen verhängt, die in Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine an der Front gekämpft haben. "Die von ehemaligen russischen Kämpfern ausgehenden Sicherheitsbedrohungen sind offensichtlich. Wir können sie nicht ignorieren", begründete Innenminister Vladislavas Kondratovicius den Schritt des baltische EU- und Nato-Landes.

Außenminister Kestutis Budrys betonte: "In Europa ist kein Platz für Mörder, die zu Aggression und Terror gegen die Ukraine beigetragen haben". Personen, die direkt an Russlands Aggression beteiligt waren, seien Kriegsverbrecher. "Ihnen müssen alle Wege in die Europäische Union oder den Schengen-Raum versperrt werden."