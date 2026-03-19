Perus Goldschätze im Visier: Explorer liefert wegweisende Bohrergebnisse!

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Hannan Metals Ltd.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Hannan Metals Ltd. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 19.03.2026, 5:44 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die geopolitische Lage und die zuletzt erhöhte Schwankungsbreite an den Rohstoffmärkten rücken Gold und Silber wieder stärker in den Mittelpunkt. In Phasen größerer Unsicherheit achten Investoren besonders auf Edelmetalle, während Industriemetalle zusätzlich von Konjunktur-, Energie- und Lieferkettendebatten beeinflusst werden.

Gold gilt dabei vielen Marktteilnehmern als klassischer Wertspeicher. Silber profitiert teilweise von denselben Sicherheitsüberlegungen, besitzt darüber hinaus aber eine ausgeprägte industrielle Komponente, etwa in Elektronik und Solartechnik. Dadurch reagiert der Silberpreis oft zugleich auf politische Unsicherheit und auf Erwartungen an die Weltwirtschaft.

Kupfer reagiert stärker auf das wirtschaftliche Umfeld und auf Investitionen in Stromnetze, Elektrifizierung und Infrastruktur. Steigende Energiepreise oder Störungen wichtiger Handelsrouten können kurzfristig belasten, strukturell bleibt Kupfer aber eines der Schlüsselmetalle der globalen Energiewende.

In diesem Umfeld rücken Explorationsgesellschaften mit mehreren Rohstoffbezügen und einem klaren Projektfokus verstärkt in den Blick. Hannan Metals Ltd. (WKN: A2DJ8Y) arbeitet in Peru an Gold-, Kupfer- und Silberprojekten und hat zuletzt vor allem mit Fortschritten auf dem Valiente-Projekt auf sich aufmerksam gemacht.

Erhebliches Potenzial in bislang unerschlossenen Rohstofflagerstätten!

Hannan Metals Ltd. (WKN: A2DJ8Y) gehört zu den Explorationsunternehmen, die im Rohstoffsektor zunehmend Beachtung finden. Der operative Schwerpunkt liegt aktuell auf Peru - einem der weltweit bedeutendsten Bergbauländer für Kupfer, Gold und Silber. Besonders wichtig ist dabei das Valiente-Projekt, ein großflächiges Explorationsgebiet im zentralen Osten des Landes.

Quelle: Hannan Metals

Geologen sehen hier Hinweise auf einen bislang kaum erforschten Back-Arc-Metallgürtel. Dieser Begriff beschreibt eine geologische Zone hinter einer aktiven Gebirgskette – in diesem Fall den Anden –, in der sich häufig große Porphyr- und epithermale Lagerstätten bilden können. Porphyrsysteme sind großvolumige Gesteinsintrusionen, die häufig Kupfer- und Goldmineralisierung enthalten, während epithermale Systeme eher oberflächennahe Gold- und Silbervorkommen beherbergen. Die Kombination beider Systeme gilt weltweit als äußerstvielversprechend, da sie häufig große Metallvorkommen hervorbringt.

Hannan Metals startet Bohroffensive in Peru!

In der Unternehmensmeldung vom 29. Januar 2026 lieferte Hannan Metals (WKN: A2DJ8Y) ein wichtiges Update zu seiner ersten Bohrkampagne im Belen-Prospekt, einem zentralen Zielgebiet innerhalb des Valiente-Projekts. Insgesamt wurden sechs Bohrlöcher mit mehr als 2.600 m Gesamtlänge abgeschlossen. Diese sogenannten Maiden-Drillholes – also die ersten systematischen Bohrungen in einem neuen Gebiet – sind besonders wichtig, weil sie erstmals direkte Einblicke in die geologische Struktur unter der Oberfläche liefern. Ziel der Kampagne ist es, herauszufinden, ob die an der Oberfläche beobachteten Mineralisierungen tatsächlich Teil eines größeren, zusammenhängenden Systems sind.

Quelle: Hannan Metals

Die bisherigen Ergebnisse konzentrieren sich vor allem auf das Ricardo-Herrera-Ziel, wo die Bohrungen ein komplexes Intrusionssystem bestätigt haben. Dabei handelt es sich um mehrere Phasen magmatischer Gesteinskörper, die nacheinander in die Erdkruste eingedrungen sind. Solche Strukturen sind für Geologen ein wichtiges Signal, da sie häufig mit hydrothermalen Prozessen verbunden sind – also mit heißen, metallreichen Lösungen, die Metalle im Gestein ablagern. Genau diese Prozesse sind entscheidend für die Bildung wirtschaftlicher Kupfer- und Goldlagerstätten. Die ersten Bohrungen zeigten Hinweise auf Kupfer-Molybdän-Mineralisierung, die später von Gold- und Silberanomalien überprägt wurde. Auch wenn die bisherigen Gehalte noch moderat sind, bestätigen sie das geologische Modell eines potenziell großen Systems.

Quelle: Hannan Metals

Besonders viel Aufmerksamkeit erhält zudem der Previsto-Prospekt, der innerhalb des Valiente-Gebiets als eines der aussichtsreichsten Ziele gilt. Frühere Oberflächenuntersuchungen, darunter sogenannte Channel-Samples, systematische Proben aus freigelegten Gesteinskanälen, lieferten bereits beeindruckende Ergebnisse. In einer Probe wurden beispielsweise 69 m mit durchschnittlich 2,4 Gramm Gold pro Tonne Gestein gemessen. Für ein frühes Explorationsstadium ist das ein sehr ermutigendes Zeichen und deutet darauf hin, dass sich dort möglicherweise ein größeres Goldsystem entwickeln könnte.

Darüber hinaus plant das Hannan (WKN: A2DJ8Y), weitere Ziele innerhalb des Projekts zu testen, darunter Sortilegio und Vista Alegre. Besonders bei Sortilegio wurden in Oberflächenprobenauffällige Goldwerte entdeckt, was darauf hindeutet, dass sich in der Tiefe möglicherweise weitere Mineralisierungsquellen befinden. Nach einer kurzen Unterbrechung während der Regenzeit soll das Bohrprogramm fortgesetzt und auf zusätzliche Zielgebiete ausgeweitet werden.

Nach Unternehmensangaben verfügte Hannan Ende Januar 2026 über ein Working Capital von mehr als 9 Mio. CAD. Damit ist das Unternehmen aus heutiger Sicht solide finanziert, um die laufenden Explorationsprogramme in Valiente weiter voranzutreiben. Für Investoren bleibt Valiente vor allem deshalb interessant, weil sich dort möglicherweise ein neuer Metallbezirk abzeichnet, ein seltenes, aber im Erfolgsfall sehr wertvolles Explorationsszenario.

Previsto bestätigt sein signifikantes Potenzial!

Am 18. Februar 2026 legte Hannan Metals (WKN: A2DJ8Y) weitere Explorationsergebnisse aus dem Previsto-Prospekt des Valiente-Projekts in Peru vor. Im Mittelpunkt standen zusätzliche hochgradige Goldzonen, die das Potenzial des gesamten Bezirks weiter unterstreichen.

Im Rahmen systematischer Feldarbeiten meldete das Unternehmen neue hochgradige Ergebnisse aus dem Bereich Mirador Creek sowie aus einer neu abgegrenzten Zone westlich davon, rund einen Kilometer südlich von Previsto Central. Hervorgehoben wurde dabei eine Gesteinsprobe mit bis zu 6,7 g/t Gold und 34 g/t Silber. Zudem wurde eine 42 m lange mineralisierte Struktur weiterverfolgt, was die Kontinuität des Systems untermauert.

Quelle: Hannan Metals

Zusätzlich identifizierte das Explorationsteam eine völlig neue hochgradige Zone etwa 300 m westlich des Mirador-Creek-Trends. Dort ergab eine Kanalprobe 1,8 g/t Gold über 2,4 m. Insgesamt stützen 92 Kanalproben und 124 Gesteinsproben die Interpretation, dass sich im Gebiet eine breit angelegte Gold-Silber-Kupfer-Mineralisierung über mehrere Zielgebiete erstreckt.

Für Hannan Metals (WKN: A2DJ8Y) ist besonders die Größe des Systems entscheidend. Nach Angaben des Managements erstreckt sich der bestätigte hochgradige Goldtrend inzwischen über mehr als 1,2 km, während mehrere zusätzliche Zielzonen, etwa Honda Creek und Palestina Creek, unterschiedliche geochemische Signaturen aufweisen. Das deutet darauf hin, dass innerhalb eines größeren epithermalen Systems mehrere Mineralisierungszentren existieren könnten.

Mit dem Abschluss dieser Feldkampagne richtet sich der Fokus nun auf die Erweiterung der neu entdeckten Zonen und die Vorbereitung weiterer Bohrprogramme, um das geologische Potenzial des Previsto-Gebiets genauer zu definieren.

Von Hannan Metals bezahlte Anzeige! Wir veröffentlichen diesen bezahlten und von Commodity-TV produzierten Beitrag im Auftrag von Hannan Metals.

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/hannan-metals-further-drilling-at-va ...

Fazit: Geologisch spannend!

Hannan Metals Ltd. (WKN: A2DJ8Y) hat mit der ersten Bohrkampagne bei Belen und den neuen Oberflächenergebnissen aus Previsto wichtige geologische Hinweise auf ein größeres Mineralisierungssystem geliefert. Die bisherigen Resultate stützen das Explorationsmodell eines aussichtsreichen Gold-Kupfer-Bezirks in Peru. Zugleich bleibt das Projekt im Explorationsstadium, sodass weitere Bohrungen, Genehmigungen und systematische Anschlussarbeiten entscheidend sein werden, um Größe, Kontinuität und wirtschaftliche Relevanz der Mineralisierung belastbar zu bestimmen. Der Anfang ist gemacht, und der schaut sehr gut aus.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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