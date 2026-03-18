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    London beschafft mehr Lenkwaffen für Streitkräfte am Golf

    Für Sie zusammengefasst
    • Britisches Militär beschafft weitere Lenkwaffen so
    • Martlet Lenkflugkoerper eingesetzt gegen Drohnenso
    • Britische Streitkraefte betonen defensiven Einsatz
    London beschafft mehr Lenkwaffen für Streitkräfte am Golf
    Foto: Siarhei - 356130783

    LONDON (dpa-AFX) - Zur Unterstützung der unter iranischem Beschuss stehenden Golfstaaten beschafft das britische Militär weitere Lenkwaffen. Das Verteidigungsministerium bestätigte der Nachrichtenagentur PA die Pläne für zusätzliche Lenkflugkörper des Typs Martlet, die demnach in den vergangenen Wochen eingesetzt wurden, um Drohnen aus dem Iran abzuschießen.

    "Die wahllosen Angriffe Irans stellen eine Bedrohung für Großbritannien, unsere Verbündeten und unsere Partner in der Region dar", sagte Verteidigungsminister John Healey. Die britischen Streitkräfte befinden sich in dem Konflikt laut britischer Darstellung in einem Defensiveinsatz - unter anderem fangen britische Kampfflugzeuge Drohnen und Raketen ab.

    Zu Beginn des Krieges war einer der britischen Stützpunkte auf Zypern durch einen Drohnenangriff getroffen worden. US-Präsident Donald Trump hatte dem britischen Premierminister Keir Starmer mehrfach vorgeworfen, sich nicht ausreichend zu beteiligen. Starmer verteidigte sein Vorgehen und betonte, die britischen Streitkräfte sollten nicht in einen umfassenderen Krieg hineingezogen werden./mj/DP/zb





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