US-Notenbank lässt Leitzins unverändert - und wird vorsichtiger

Washington (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Notenbank Fed lässt ihren Leitzins wie erwartet unverändert. Dieser werde sich weiterhin in einer Spanne zwischen 3,5 und 3,75 Prozent bewegen, teilte die Notenbank am Mittwoch mit. Die Zahl der Stimmen für eine mögliche Zinssenkung im Notenbankausschuss ist im Vergleich zu Januar auf eine einzige halbiert.In Bezug auf ihre Bewertung der Lage zeigte sich die Fed weniger optimistisch. Während zu Jahresbeginn noch von einer "Stabilisierung" des Arbeitsmarktes die Rede war, sieht man nun eher eine Seitwärtsbewegung ohne klare Verbesserung. Neu ist erwartungsgemäß die Sorge über die Entwicklung im Nahen Osten. Die Auswirkungen auf die US-Wirtschaft seien "ungewiss", der Notenbankausschuss beobachte die Risiken "aufmerksam".Das bedeutet: Die Chance auf Zinssenkungen sind vorerst gesunken, mittelfristig und bei kräftig steigender Inflation könnte die Fed womöglich sogar mit den der Börde besonders unbeliebten Zinserhöhungen eingreifen.