Börsen Update
Börsen Update USA - 18.03. - Dow Jones schwach -1,45 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 46.333,30 PKT und fällt um -1,45 %.
Top-Werte: Chevron Corporation +1,26 %, JPMorgan Chase +0,82 %, Honeywell International +0,27 %, Goldman Sachs Group +0,27 %, NVIDIA +0,09 %
Flop-Werte: Visa (A) -2,55 %, Nike (B) -2,53 %, Procter & Gamble -2,45 %, Sherwin-Williams -2,42 %, The Home Depot -2,21 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 24.527,56 PKT und fällt um -1,11 %.
Top-Werte: Constellation Energy +4,72 %, Intel +3,27 %, Datadog Registered (A) +2,85 %, Diamondback Energy +2,72 %, Advanced Micro Devices +2,38 %
Flop-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -6,19 %, Charter Communications Registered (A) -4,74 %, Comcast (A) -3,92 %, Coca-Cola Europacific Partners -3,49 %, PDD Holdings Incorporation (A) (A) -3,43 %
Der S&P 500 steht aktuell (19:59:49) bei 6.645,08 PKT und fällt um -1,11 %.
Top-Werte: Akamai Technologies +6,19 %, CIENA +6,10 %, Lululemon Athletica +6,06 %, Williams-Sonoma +5,95 %, Lyondellbasell Industries +5,94 %
Flop-Werte: Amphenol Registered (A) -5,53 %, Carvana Registered (A) -5,04 %, Otis Worldwide Corporation -5,02 %, The Trade Desk Registered (A) -5,00 %, Charter Communications Registered (A) -4,74 %
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