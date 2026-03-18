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    Heidelberger Druckmaschinen Aktie dreht auf - 18.03.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Heidelberger Druckmaschinen Aktie bisher um +10,08 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Heidelberger Druckmaschinen Aktie.

    Besonders beachtet! - Heidelberger Druckmaschinen Aktie dreht auf - 18.03.2026
    Foto: Heidelberger Druckmaschinen AG

    Heidelberger Druckmaschinen ist ein führender Anbieter von Offsetdruckmaschinen und bietet umfassende Lösungen für die Druckindustrie. Als globaler Marktführer im Bogenoffsetdruck konkurriert das Unternehmen mit Koenig & Bauer, Komori und Manroland. Heidelberg punktet mit innovativen Technologien und einem breiten Serviceangebot.

    Heidelberger Druckmaschinen Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 18.03.2026

    Mit einer Performance von +10,08 % konnte die Heidelberger Druckmaschinen Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,43 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Heidelberger Druckmaschinen Aktie. Nach einem Plus von +1,43 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 1,4850. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Heidelberger Druckmaschinen Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -34,80 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die Heidelberger Druckmaschinen Aktie damit um +9,26 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,24 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -33,43 % verloren.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,21 % geändert.

    Heidelberger Druckmaschinen Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +9,26 %
    1 Monat -12,24 %
    3 Monate -34,80 %
    1 Jahr +12,80 %

    Informationen zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie

    Es gibt 304 Mio. Heidelberger Druckmaschinen Aktien. Damit ist das Unternehmen 453,67 Mio.EUR € wert.

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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Fuji Film Holdings, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,45 %. Koenig & Bauer notiert im Minus, mit -1,31 %.

    Heidelberger Druckmaschinen Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Heidelberger Druckmaschinen Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Heidelberger Druckmaschinen

    +10,24 %
    +9,65 %
    -13,21 %
    -35,42 %
    +12,23 %
    -17,44 %
    +12,70 %
    -32,22 %
    -96,29 %
    ISIN:DE0007314007WKN:731400



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