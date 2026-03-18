Nach Angriffen
Iran sieht 'neue Eskalationsstufe'
- Peseschkian warnt vor weiterer Eskalation der Lage
- Angriffe auf Energieinfrastruktur verscharfen Lage
- Gasfeld South Pars liefert rund 70 Prozent energie
TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Präsident Massud Peseschkian warnt nach Angriffen auf die Energieinfrastruktur vor einer weiteren Eskalation. Auf der Plattform X schrieb er, diese "aggressiven Handlungen" würden Israel, den USA sowie deren Verbündeten keinen Vorteil bringen, sondern die Lage verschärfen. Sie könnten "unkontrollierbare Folgen" haben, die sich weltweit auswirken.
Parlamentspräsident, Mohammed Bagher Ghalibaf, erklärte auf X, es habe eine neue Eskalationsstufe begonnen. Das Prinzip "Auge um Auge" gelte.
Ein Sprecher der Kommandozentrale der Streitkräfte sagte laut der staatlichen Rundfunkagentur, das Militär habe wiederholt davor gewarnt, dass der Iran den Krieg ausweiten werde, sollte seine Energieversorgung angegriffen werden. "Wartet auf die Reaktion des Irans", sagte der Sprecher.
Zuvor hatte Israels Luftwaffe Anlagen der Gasindustrie am Persischen Golf angegriffen. Das Gasfeld "South Pars", das der Iran und Katar ausbeuten, ist die weltweit größte bekannte Gasreserve und liefert rund 70 Prozent der iranischen Gasversorgung./da/DP/zb
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Der Iran hat aktuell die Oberhand und das wissen die auch. Trump kann kein Taco machen denn damit wird der Kanal auch nicht frei. Sämtliche Sateliten Einheiten wurden zerstört so wie auch US Basen. Man merkt dem Trump die Nervösität an, er lässt die Wirtschaft kollabieren und kommt nicht aus der Falle raus, außer wenn er den Bedingungen der Iraner nach gibt.