INDEX-FLASH
US-Börsen nach Fed-Entscheid auf Tagestief
- New Yorker Boersen reagieren auf US Zinsentscheids
- Dow Jones sank 13 Prozent auf 46370 Punkte seit 23
- Iran Konflikt treibt Energiepreise und Inflationen
NEW YORK (dpa-AFX) - An den New Yorker Börsen ist am Mittwoch der wegen Inflationssorgen zuvor schon vorhandene Abgabedruck nach dem US-Zinsentscheid noch etwas größer geworden. Der Leitindex Dow Jones sank zuletzt um 1,3 Prozent auf 46.370 Punkte, nachdem die Fed den Leitzins wie erwartet nicht verändert hatte. Der Dow sank damit auf ein erneutes Tief seit Ende November. Auch für den S&P 500 und den Nasdaq 100 wurden die Verluste zeitweise mehr als ein Prozent groß.
Neben den anhaltenden Angriffen im Iran-Krieg und dem davon angetriebenen Ölpreis waren zuvor schon stark gestiegene Erzeugerpreise zur Belastung geworden. Bei der Fed standen dann die Begleitaussagen der Notenbank im Fokus. "Die Eskalation der Lage in Nahost macht es sehr unwahrscheinlich, dass die Fed in 2026 die Leitzinsen senken wird", sagte Michael Heise, Chefökonom von HQ Trust in einer ersten Reaktion. Noch vor Kriegsbeginn war am Markt mit zwei Senkungen im späteren Jahresverlauf gerechnet worden.
Der Metzler-Analyst Leon Ferdinand Bost sieht die US-Notenbank in einer Zwickmühle. "Einerseits sind die Energiepreise im Zuge des Iran-Kriegs deutlich angestiegen, wodurch neuer Inflationsdruck droht, andererseits zeigte der US-Arbeitsmarkt jüngst Schwäche", schrieb der Experte. Sollte der Krieg länger andauern und die Energiepreise weiter steigen, sieht auch er die Bereitschaft der Fed zu weiteren Lockerungen im Wanken./tih/zb
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Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048
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Diese BDCs befinden sich beim Einen oder Anderen von uns - zumindest bei mir - wohl auch im Dividenden-Depot…
Wie dieser Markt funktioniert – und was hinter der Panik steckt -, hat die BÖRSENZEITUNG versucht herauszufinden:
https://www.boersen-zeitung.de/private-markets/privatinvestoren-fluechten-aus-der-asset-klasse-private-credit
Die Zeit rennt unaufhaltsam und ehe man sichs versieht, laufen wir schon aufs Ende des 1.Quartals 2026 zu.
Durchhalteparoli bieten:
Bild: https://static.wixstatic.com/media/6a74a4_56dc409faca94b2a9b4d7f97d899b17b%7Emv2.jpg/v1/fill/w_720,h_556,al_c,q_85/6a74a4_56dc409faca94b2a9b4d7f97d899b17b%7Emv2.jpg