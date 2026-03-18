    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    INDEX-FLASH

    465 Aufrufe 465 0 Kommentare 0 Kommentare

    US-Börsen nach Fed-Entscheid auf Tagestief

    Für Sie zusammengefasst
    • New Yorker Boersen reagieren auf US Zinsentscheids
    • Dow Jones sank 13 Prozent auf 46370 Punkte seit 23
    • Iran Konflikt treibt Energiepreise und Inflationen
    INDEX-FLASH - US-Börsen nach Fed-Entscheid auf Tagestief
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - An den New Yorker Börsen ist am Mittwoch der wegen Inflationssorgen zuvor schon vorhandene Abgabedruck nach dem US-Zinsentscheid noch etwas größer geworden. Der Leitindex Dow Jones sank zuletzt um 1,3 Prozent auf 46.370 Punkte, nachdem die Fed den Leitzins wie erwartet nicht verändert hatte. Der Dow sank damit auf ein erneutes Tief seit Ende November. Auch für den S&P 500 und den Nasdaq 100 wurden die Verluste zeitweise mehr als ein Prozent groß.

    Neben den anhaltenden Angriffen im Iran-Krieg und dem davon angetriebenen Ölpreis waren zuvor schon stark gestiegene Erzeugerpreise zur Belastung geworden. Bei der Fed standen dann die Begleitaussagen der Notenbank im Fokus. "Die Eskalation der Lage in Nahost macht es sehr unwahrscheinlich, dass die Fed in 2026 die Leitzinsen senken wird", sagte Michael Heise, Chefökonom von HQ Trust in einer ersten Reaktion. Noch vor Kriegsbeginn war am Markt mit zwei Senkungen im späteren Jahresverlauf gerechnet worden.

    Der Metzler-Analyst Leon Ferdinand Bost sieht die US-Notenbank in einer Zwickmühle. "Einerseits sind die Energiepreise im Zuge des Iran-Kriegs deutlich angestiegen, wodurch neuer Inflationsdruck droht, andererseits zeigte der US-Arbeitsmarkt jüngst Schwäche", schrieb der Experte. Sollte der Krieg länger andauern und die Energiepreise weiter steigen, sieht auch er die Bereitschaft der Fed zu weiteren Lockerungen im Wanken./tih/zb





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    INDEX-FLASH US-Börsen nach Fed-Entscheid auf Tagestief An den New Yorker Börsen ist am Mittwoch der wegen Inflationssorgen zuvor schon vorhandene Abgabedruck nach dem US-Zinsentscheid noch etwas größer geworden. Der Leitindex Dow Jones sank zuletzt um 1,3 Prozent auf 46.370 Punkte, nachdem die Fed den …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     