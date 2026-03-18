Devisen
Euro fällt nach Fed-Entscheid wieder unter 1,15 US-Dollar
- Euro gab am Mittwoch nach Zinsentscheidung der Feds
- Gestiegen Roholpreise belasteten den Euro deutlich
- Powell Pressekonferenz im Fokus wegen Nahost Krise
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Mittwoch im Zuge der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed nachgegeben. Zunächst wurde die Gemeinschaftswährung von erneut gestiegenen Ölpreisen belastet. Die Begleitaussagen der Fed, die ihren Leitzins erwartungsgemäß unverändert belassen hat, drückten den Kurs dann unter 1,15 US-Dollar auf ein Tagestief. Zuletzt wurde der Euro dann in New York zu 1,1479 US-Dollar gehandelt.
Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs vor dem Zinsentscheid auf 1,1500 (Dienstag: 1,1531) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8695 Euro.
Zum Thema am Ölmarkt wurde, dass der Iran nach Angriffen auf seine Gasindustrie seinerseits damit droht, Gasfelder und Raffinerien in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und Katar zu attackieren. Die Rohölpreise, von denen neben Konjunktur- auch Inflationssorgen ausgehen, legten deutlich zu. Ein Fass der Nordseesorte Brent kostete zeitweise wieder fast 110 Dollar und damit sechs Prozent mehr als am Dienstag.
Wegen des Kriegs und seiner Auswirkungen hatten Investoren vor allem die Pressekonferenz des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell im Blick. "Die Eskalation der Lage in Nahost macht es sehr unwahrscheinlich, dass die Fed in 2026 die Leitzinsen senken wird", sagte Michael Heise, Chefökonom von HQ Trust in einer ersten Reaktion. Noch vor Kriegsbeginn war am Markt mit zwei Senkungen im späteren Jahresverlauf gerechnet worden.
Die US-Notenbank befindet sich nach Einschätzung des Metzler-Analysten Leon Ferdinand Bost in einer Zwickmühle. "Einerseits sind die Energiepreise im Zuge des Iran-Kriegs deutlich angestiegen, wodurch neuer Inflationsdruck droht, andererseits zeigte der US-Arbeitsmarkt jüngst Schwäche", schrieb der Experte. Sollte der Krieg länger andauern und die Energiepreise weiter steigen, sieht auch er die Bereitschaft der Fed zu weiteren Lockerungen im Wanken./tih/zb
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu EUR/USD - 965275 - EU0009652759
Das denkt die wallstreetONLINE Community über EUR/USD. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
EUR/USD Chartanalyse & Prognosen für die neue Woche #12
Analyse bei einem letzten Kurs von 1,1415
Die folgenden Szenarien basieren auf meiner Einschätzung und skizzieren die wahrscheinlichste Kursspanne.
EUR/USD Prognose für Montag
Vom Vorjahreshoch aus dem September 2025 ist der Euro in eine Korrekturphase übergegangen, die zunächst Druck auf das 2022er-Jahreshoch ausgeübt hat. Aus der Pendelphase konnte sich der Kurs nach oben lösen und hat in einem Ausbruch auf den 1,21er-Bereich gezielt. Dort ist jedoch wieder Verkaufsdruck in den Markt gekommen, und die Notierungen sind reihenweise unter die nahen Unterstützungen gefallen.
In der vergangenen Woche gab der Kurs weiter nach und hat mit dem Jahreshoch aus 2022 eine weitere wichtige Unterstützung verloren. Der Wochenschluss nah am Tief könnte für den Start in die neue Woche am Montag noch für Verluste bis unter die 1,14er-Marke sorgen. Dort bleibt die Nachfragesituation abzuwarten.
Mögliche Tagesspanne: 1,1350 bis 1,1450
Nächste Widerstände: 1,1495 | 1,1575 | 1,1667 = Vorwochenhoch
Wichtige Unterstützungen: 1,1410 = Vorwochentief | 1,1391 | 1,1275
EUR/USD Prognose für Dienstag
Abhängig vom Wochenstart dürfte sich am Dienstag zeigen, ob weiterer Korrekturdruck abgewendet werden kann. Eine Stabilisierungsphase könnte den 1,1450er-Bereich halten, weitere Schwäche hingegen auf die 1,13er-Marke zielen.
Mögliche Tagesspanne: 1,1310 bis 1,1400 alternativ 1,1380 bis 1,1460
EUR/USD Prognose für diese Woche
Ergänzend zum Stundenchart übt der Kurs bereits Druck auf die 1,14er-Marke aus. Mit Blick auf die geopolitische Entwicklung könnte der Euro unter volatilen Bewegungen weiter nachgeben und in Richtung der 1,13er-Marke tendieren.
Mögliche Wochenspanne: 1,1270 bis 1,1480
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/9627/board/20260314123823-eurusd-prognose-2026-kurzfristig-tageschart.png
EUR/USD Prognose für nächste Woche
Abhängig von der Entwicklung in der vorangegangenen Woche könnte die Übertreibung nach unten in eine Gegenbewegung zurück an die 200-Tage-Linie übergehen. Sollte jedoch auch der 1,12er-Bereich nachgeben, dürfte der übergeordnete Abwärtstrend greifen und die mittelfristigen Ziele unter 1,10 wieder aufnehmen.
Mögliche Wochenspanne: 1,1360 bis 1,1540 alternativ 1,1180 bis 1,1390
Lesen Sie auch gerne unsere weiteren Analysen zum EURUSD und anderen Themen im Blog unter diesem >>Link
Beste Grüße und gute Trades,
Christian Möhrer
Kagels-Trading
EUR/USD Prognosen Update
Nach einem schwachen Start in die neue Woche zeigte sich eine Erholung, die im weiteren Verlauf jedoch zurückgewiesen wurde. Am heutigen Freitag steht dadurch das Jahreshoch aus 2022 unter Druck, ein Bruch dürfte die Abwärtstendenz verstärken.
Mögliche Tagesspanne: 1,1450 bis 1,1540
Nächste Widerstände: 1,1495 | 1,1530 = Vorwochentief | 1,1575
Wichtige Unterstützungen: 1,1318 | 1,1275
EUR/USD Prognosen Update
Zum Wochenstart ist der Kurs aus der Vorwochenspanne nach unten ausgebrochen, was einen Richtungsimpuls für den weiteren Verlauf darstellen dürfte. Nach Bruch der 1,16er-Marke könnte das Januarhoch stützen und sich am heutigen Mittwoch zunächst eine Stabilisierung abzeichnen.
Mögliche Tagesspanne: 1,1540 bis 1,1640
Nächste Widerstände: 1,1608 | 1,1766 = Vorwochentief | 1,1830
Wichtige Unterstützungen: 1,1575 | 1,1495