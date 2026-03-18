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    Bitcoin rutscht wieder Richtung 70.000-Dollar-Marke

    Für Sie zusammengefasst
    • Bitcoin unter Druck nach starkem Anstieg und Falls
    • Kurs fiel von 76000 auf rund 71000 Dollar verluste
    • Kryptomarkt volatil mit hohen Risiken fuer Anleger
    Bitcoin rutscht wieder Richtung 70.000-Dollar-Marke
    Foto: Kanchanara - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin ist am Mittwoch unter Druck geraten. Nachdem der Kurs der ältesten und bekanntesten Kryptowährung am Dienstag noch zeitweise bis auf mehr als 76.000 Dollar und damit den höchsten Stand seit Anfang Februar geklettert war, geriet er am Mittwoch zunehmend unter Druck. Am Abend kostete ein Bitcoin rund 71.000 Dollar und damit circa 5.000 Dollar weniger als zum Zeitpunkt des Dienstaghochs.

    Experten und Händler führten dies darauf zurück, dass die Anleger wegen der Lage im Irak weniger Risiken eingehen wollen und sich daher unter anderem aus dem Kryptomarkt zurückziehen. Die Entscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwochabend, die Leitzinsen nicht zu verändern, wirkte sich kaum auf den Bitcoin-Kurs aus.

    Zu Beginn des Iran-Kriegs war der Bitcoin ähnlich wie Gold noch als eine Art sicherer Hafen gesucht. Doch der Trend könnte sich drehen. Mit den Kursen von etwas mehr als 71.000 Dollar liegt der Preis noch circa 6.000 Dollar über dem Niveau, das der Bitcoin vor dem Start des Iran-Kriegs innehatte.

    Am volatilen Kryptomarkt kommt es immer wieder zu heftigen Ausschlägen - daher hat es solch extreme Kursbewegungen in der Geschichte des Bitcoin bereits mehrfach gegeben. Sie machen die hohen Risiken deutlich, die mit dem Kauf von Kryptowährungen verbunden sind.

    Über die vergangenen Wochen und Monate gesehen steht der Bitcoin stark unter Druck. Alleine in diesem Jahr sank der Kurs um fast 20 Prozent und das, nachdem er bereits 2025 rund sechs Prozent nachgegeben hatte. Es war den Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge erst das vierte Verlustjahr in der noch jungen Geschichte der Digitalwährung, die es seit 2009 gibt.

    Seit dem Rekordhoch im Oktober vergangenen Jahres von mehr als 126.000 Dollar fiel der Kurs um mehr als 40 Prozent. Trotz der jüngsten Monate war der Bitcoin mittelfristig gesehen eine der erfolgreichsten Anlageklassen.

    Seit dem Start der Digitalwährung hat der Kurs kräftig zugelegt. So lag der Kurs in den Anfangsjahren im Cent-Bereich. Aber auch in den Jahren danach hatte die Notierung lange im dreistelligen Dollar-Bereich gelegen. Richtig rasant ging es dann ab Ende 2012 nach oben. Der Kurs ist in diesem Zeitraum um knapp das 5300-Fache gestiegen.

    Im Zuge des Bitcoin-Erfolgs wurden viele weitere Digitalwährungen ins Leben gerufen. Inzwischen gibt es Tausende davon. Mit einer Marktkapitalisierung von etwas mehr als 1,4 Billionen Dollar dominiert der Bitcoin den Markt. Lediglich Ethereum mit rund 264 Milliarden Dollar und Tether mit circa 184 Milliarden Dollar können in dieser Kategorie halbwegs folgen.

    Die Gesamtkapitalisierung aller Kryptowährungen beziffert der Anbieter CoinMarketCap auf etwas mehr als 2,4 Billionen Dollar./zb/tih

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