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    Redcare Pharmacy Aktie stürzt brutal ab. Jetzt kaufen? 18.03.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Redcare Pharmacy Aktie bisher Verluste von -8,01 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Redcare Pharmacy Aktie.

    Besonders beachtet! - Redcare Pharmacy Aktie stürzt brutal ab. Jetzt kaufen? 18.03.2026
    Foto: jarmoluk - unsplash

    Redcare Pharmacy ist eine führende Online-Apotheke in Europa, die sich durch ein breites Produktsortiment und schnelle Lieferung auszeichnet. Hauptkonkurrent ist DocMorris.

    Redcare Pharmacy aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 18.03.2026

    Mit einer Performance von -8,01 % musste die Redcare Pharmacy Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,43 %, geht es heute bei der Redcare Pharmacy Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Redcare Pharmacy, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -41,19 % Verlust nach sich zog.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Redcare Pharmacy Aktie damit um -11,33 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -46,08 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Redcare Pharmacy -43,09 % verloren.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,65 % geändert.

    Redcare Pharmacy Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -11,33 %
    1 Monat -46,08 %
    3 Monate -41,19 %
    1 Jahr -72,96 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Redcare Pharmacy Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell vor allem um die Kursentwicklung und fundamentale/technische Faktoren von Redcare Pharmacy. Es wird spekuliert, ob Short-Seller-Aktivität den Kurs weiter belasten und ob die DocMorris-Zahlen eine weitere Abwärtsbewegung auslösen. Diskussion über Umsatzeinbruch, Margen, Werbekosten und Zukunftsaussichten (E-Rezept, Marktführerschaft). Verschiedene Szenarien (Best/Base/Worst) führen zu stark variierenden Bewertungsniveaus und Kurszielen.

    Zur Redcare Pharmacy Diskussion

    Informationen zur Redcare Pharmacy Aktie

    Es gibt 21 Mio. Redcare Pharmacy Aktien. Damit ist das Unternehmen 773,75 Mio.EUR € wert.

    DAX & Wall Street im Minus – nur MDAX trotzt dem Börsen-Druck


    Rote Vorzeichen prägen den Handelstag: Während DAX, TecDAX und US-Leitindizes unter Druck stehen, trotzen vor allem ausgewählte MDAX- und SDAX-Werte dem Abwärtstrend.

    Börsen Update Europa - 18.03. - FTSE Athex 20 stark +2,90 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Börsenstart Europa - 18.03. - FTSE Athex 20 stark +4,05 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

    Redcare Pharmacy Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Redcare Pharmacy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Redcare Pharmacy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Redcare Pharmacy

    -7,97 %
    -11,70 %
    -46,31 %
    -41,16 %
    -73,08 %
    -48,31 %
    -78,69 %
    +20,71 %
    ISIN:NL0012044747WKN:A2AR94



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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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