1&1 Aktie mit kräftigem Kurssturz - 18.03.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die 1&1 Aktie. Mit einer Performance von -6,70 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,86 %, geht es heute bei der 1&1 Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

1&1 ist ein führender Telekommunikationsanbieter in Deutschland, der Internet- und Mobilfunkdienste bereitstellt. Das Unternehmen bietet DSL- und Glasfaser-Internet, Mobilfunkverträge, Webhosting und Cloud-Dienste an. 1&1 ist einer der größten Internetanbieter in Deutschland und hat eine starke Präsenz im Mobilfunkmarkt. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Telekom, Vodafone und Telefónica. 1&1 hebt sich durch flexible Tarifmodelle, innovative Produkte und einen starken Kundenservice ab.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die 1&1 Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -6,31 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die 1&1 Aktie damit um -11,16 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,43 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei 1&1 auf -11,78 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -2,43 % geändert.

1&1 Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -11,16 % 1 Monat -10,43 % 3 Monate -6,31 % 1 Jahr +60,13 %

Informationen zur 1&1 Aktie

Es gibt 177 Mio. 1&1 Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,85 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 18.03.2026 im TecDAX.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von 1&1

Deutsche Telekom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,22 %. United Internetet notiert im Minus, mit -2,11 %. freenet notiert im Minus, mit -1,45 %. Telefonica Deutschland verliert -0,14 % Vodafone Group notiert im Minus, mit -2,22 %.

1&1 Aktie jetzt kaufen?

Ob die 1&1 Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur 1&1 Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.