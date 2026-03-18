Venezuela entlässt Maduro-Vertrauten aus Militärführung
- Delcy Rodriguez entlaesst den langjaehrig Minister
- Gustavo Gonzalez Lopez ist Nachfolger als Minister
- Streitkraefte bleiben zentrale Macht in Venezuelas
CARACAS (dpa-AFX) - Die geschäftsführende Präsidentin Venezuelas hat den einflussreichen Verteidigungsminister Vladimir Padrino López nach mehr als einem Jahrzehnt im Amt abgesetzt. Delcy Rodríguez dankte ihm auf der Plattform X für seine Loyalität. Nachfolger wurde Gustavo González López.
Padrino López hatte das Amt seit Oktober 2014 inne und war damit laut der Zeitung "El Nacional" der am längsten amtierende Verteidigungsminister in der Geschichte des Landes. Er galt als enger Vertrauter von Staatschef Nicolás Maduro und als eine der zentralen Figuren der Militärführung, die die Regierung über Jahre stützte.
Militär als zentrale Machtstütze
Die Streitkräfte zählen in Venezuela zu den zentralen Machtstützen der Regierung. Neben dem Verteidigungsressort besetzte Rodríguez auch die Ministerien für Wohnungsbau und Energie neu. Zu den Gründen für die Umbesetzungen äußerte sie sich zunächst nicht.
Die Wechsel erfolgen vor dem Hintergrund tiefgreifender politischer Veränderungen in Venezuela. Nach der Gefangennahme von Staatschef Nicolás Maduro durch die USA Anfang des Jahres kam es zu einem Machtumbruch, in dessen Folge Rodríguez die Regierungsgeschäfte übernahm. Sie gilt als zentrale Ansprechpartnerin der USA innerhalb der venezolanischen Regierung, insbesondere in Fragen der Ölpolitik./ppz/DP/zb
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Der Iran hat aktuell die Oberhand und das wissen die auch. Trump kann kein Taco machen denn damit wird der Kanal auch nicht frei. Sämtliche Sateliten Einheiten wurden zerstört so wie auch US Basen. Man merkt dem Trump die Nervösität an, er lässt die Wirtschaft kollabieren und kommt nicht aus der Falle raus, außer wenn er den Bedingungen der Iraner nach gibt.