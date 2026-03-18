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    Micron wächst weiter Rasant - hohe Investitionen drücken auf Kurs

    Für Sie zusammengefasst
    • Micron profitiert vom KI Boom und starke Nachfrage
    • Investitionen 25 Milliarden und weitere 10 Milliarden
    • Umsatz rund 33500 Millionen Dollar und Aktie stieg
    Micron wächst weiter Rasant - hohe Investitionen drücken auf Kurs
    Foto: knowlesgallery - stock.adobe.com

    BOISE (dpa-AFX) - Der US-Speicherchipspezialist Micron profitiert weiter vom KI-Boom und der hohen Nachfrage nach Halbleitern. Dank der deswegen steigenden Preise für Speicherchips rechnet der Konzern im laufenden dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 erneut mit kräftigen Zuwächsen. Die hohe Nachfrage erfordert aber auch steigende Ausgaben für den Ausbau der Produktionsanlagen. Dies belastete die zuletzt hervorragend gelaufene Aktie nachbörslich.

    So will der Konzern in dem bis August laufenden Geschäftsjahr mehr als 25 Milliarden investieren. Das ist etwas mehr, als Analysten bislang erwartet hatten. Im kommenden Geschäftsjahr will Micron noch mal zehn Milliarden draufpacken. Beim Umsatz rechnet Micron-Chef Sanjay Mehrotra mit einem Anstieg auf rund 33,5 Milliarden Dollar. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie soll auf 19,15 Dollar steigen, wie das Unternehmen am Mittwoch nachbörslich in Boise mitteilte.

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    Im zweiten Quartal setzte der Konzern knapp 24 Milliarden Dollar (knapp 21 Mrd Euro) um. Der Gewinn lag bei rund 14 Milliarden Dollar oder 12,20 Dollar. Beide Werte lagen deutlich über denjenigen des Vorquartals. Zudem schnitt der Konzern besser ab, als Experten erwartet hatten. Außerdem liegen die Ziele für das dritte Quartal deutlich über den Analysten-Erwartungen.

    Die in den vergangenen Wochen und Monaten hervorragend gelaufene Aktie gab nachbörslich rund drei Prozent nach. Das Papier zog allerdings alleine in diesem Jahr um mehr als 60 Prozent an; in den vergangenen zwölf Monaten zog der Börsenwert um 350 Prozent auf rund 520 Milliarden Dollar an./zb/err

    Micron Technology

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    ISIN:US5951121038WKN:869020

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie

    Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,87 % und einem Kurs von 390,3 auf Lang & Schwarz (18. März 2026, 22:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um +18,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,60 %.

    Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 447,05 Mrd..

    Micron Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1100 %.

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 140,00USD.




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