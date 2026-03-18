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    USA erlauben Ölgeschäfte mit Venezuelas Staatskonzern

    Für Sie zusammengefasst
    • USA lockern Sanktionen gegen venezolanischen PdVSA
    • USA erlauben Handel mit venezolanischem Gold jetzt
    • Zahlungen sollen ueber von USA kontrolliert Konten
    USA erlauben Ölgeschäfte mit Venezuelas Staatskonzern
    Foto: Arne Dedert - DPA

    WASHINGTON/CARACAS (dpa-AFX) - Die USA lockern ihre Sanktionen gegen den venezolanischen Ölsektor und erlauben umfangreiche Geschäfte mit dem Staatskonzern PdVSA. Alle Transaktionen seien unter bestimmten Bedingungen erlaubt, teilte das US-Finanzministerium mit.

    Der Schritt erfolgt in einer Phase stark gestiegener Ölpreise infolge des Kriegs im Iran. Der Preis erreichte den höchsten Stand seit Jahren, auch weil der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus gestört ist - der wichtigsten Ölhandelsroute weltweit. Vor diesem Hintergrund rückt Venezuela mit seinen großen Ölreserven wieder stärker in den Fokus.

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    Entsprechend dürfen US-Unternehmen nun wieder in großem Umfang mit dem Staatskonzern und dessen Tochterfirmen Geschäfte machen. Ausgenommen bleiben unter anderem Transaktionen mit Bezug zu Ländern wie Russland, Iran oder Nordkorea. Zahlungen an staatliche Stellen sollen über von den USA kontrollierte Konten abgewickelt werden.

    USA erlauben auch Handel mit venezolanischem Gold

    Washington hatte die Sanktionen zuletzt bereits schrittweise gelockert. Ende Januar wurden erste umfassende Ausnahmen für Ölgeschäfte erteilt. Die neue Regelung geht darüber hinaus und erlaubt nun grundsätzlich umfassende Geschäfte mit dem Staatskonzern. Erst kürzlich hatten die USA zudem den Handel mit venezolanischem Gold wieder erlaubt.

    Das südamerikanische Land befindet sich seit dem Sturz des autoritären Präsidenten Nicolás Maduro Anfang des Jahres in einer Phase des politischen Umbruchs. US-Regierungsvertreter und venezolanische Behörden sprechen seit Wochen über eine stärkere Zusammenarbeit beim Ausbau der Öl- und Rohstoffproduktion. US-Präsident Donald Trump will die riesigen Ölvorkommen Venezuelas zugunsten der USA nutzen. Dazu gehört auch die Kontrolle über den Rohöl-Verkauf./ppz/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie

    Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,02 % und einem Kurs von 6,477 auf Lang & Schwarz (18. März 2026, 22:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um +13,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,83 %.

    Die Marktkapitalisierung von BP bezifferte sich zuletzt auf 99,54 Mrd..

    BP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3195. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5800 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,9000GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 4,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 6,0000GBP was eine Bandbreite von -38,24 %/-7,36 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Folgen steigender Ölpreise und Liefer-/Raffinerieprobleme durch Konflikte (Hormus, Angriffe, Tankerstau) für BP und Ölwerte: erwartete Ergebnisverbesserungen, Ölaktien als unterbewertet gegenüber Brent, Risiko einer Übergewinnsteuer, Knappheit bei Raffinaten und Vorprodukten (z. B. Schwefelsäure, Helium) treibt Heizöl-/Benzinpreise; Nutzer berichten Umschichtungen in ETCs.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BP eingestellt.

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