Israels Armee greift erstmals Ziele im Nordiran an

TEHERAN/TEL AVIV (dpa-AFX) - Israels Luftwaffe greift Armeeangaben zufolge erstmals seit Kriegsbeginn Ziele im Norden des Irans an. Das Militär habe begonnen, dort Ziele ins Visier zu nehmen, teilte die Armee am Abend mit. Laut früheren Angaben stehen bei den Angriffen vor allem Ziele der iranischen Führung im Fokus.

Israelische Medien hatten zuvor berichtet, Israels Luftwaffe habe erstmals Schiffe der iranischen Marine im Kaspischen Meer, das an den Norden des Landes grenzt, angegriffen. Israels Armee bestätigte das nicht explizit, erklärte aber, dass sich bei ihren aktuellen Angriffen auch auf Geheimdienstinformationen der Marine stütze. Weitere Einzelheiten nannte sie zunächst nicht.

Wegen eines iranischen Angriffs gab es am späten Abend Raketenalarm in der Küstenmetropole Tel Aviv. Berichten zufolge soll der Iran dabei erneut die international weitgehend geächtete Streumunition eingesetzt haben. Es gab zunächst keine Berichte über Opfer./cir/DP/zb



