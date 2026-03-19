Nitesh Sharan tritt als Chief Financial Officer bei Quantinuum ein

Herr Sharan verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im globalen Finanzwesen in den Bereichen Technologie, Konsumgüter und Beratung. Er tritt dem Unternehmen bei, nachdem er fast fünf Jahre lang als CFO von SoundHound AI, Inc. tätig war, wo er das Unternehmen 2022 an die Börse führte und die Bereiche strategische Finanzplanung, Rechnungswesen, Unternehmensstrategie, Personalwesen, Rechtsangelegenheiten und geistiges Eigentum leitete.

BROOMFIELD, Colo., 18. März 2026 /PRNewswire/ -- Quantinuum, ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing, gab heute die Ernennung von Nitesh Sharan zum Chief Financial Officer (CFO) mit Wirkung zum 6. April 2026 bekannt

„Nitesh vereint auf einzigartige Weise finanzielle Führungskompetenz, operative Disziplin und Erfahrung in der Skalierung von Technologieunternehmen", sagte Dr. Rajeeb Hazra, President und CEO von Quantinuum. „Da Quantinuum die Kommerzialisierung des Quantencomputings vorantreibt, wird seine Erfahrung bei der Begleitung von Unternehmen durch komplexe Wachstums- und Kapitalmarktumfelder von entscheidender Bedeutung sein."

Bevor er zu SoundHound AI kam, war Herr Sharan mehr als fünf Jahre bei Nike tätig, wo er verschiedene Führungspositionen innehatte, darunter die des Vice President of Investor Relations & Treasurer, des Vice President of Corporate Finance & Treasurer sowie des CFO of Global Operations & Technology. Bevor er zu Nike kam, war er 15 Jahre lang in leitenden Führungspositionen bei Hewlett-Packard tätig und begann seine Karriere als Berater bei Accenture.

Herr Sharan ist Chartered Financial Analyst (CFA). Er erwarb seinen MBA an der Kellogg School of Management der Northwestern University und seinen Bachelor-Abschluss an der Case Western Reserve University. Er stammt ursprünglich aus Cleveland, Ohio, und lebt derzeit in Portland, Oregon. Er ist Mitglied in mehreren Gremien, darunter bei Activate, einer Organisation, die Unternehmer aus dem Bereich der Spitzenforschung bei der Vermarktung ihrer Innovationen unterstützt, sowie als Kuratoriumsmitglied der Catlin Gabel School, einer fortschrittlichen unabhängigen Schule für die Klassenstufen K-12.

Informationen zu Quantinuum

Quantinuum ist ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing, das eine Full-Stack-Plattform anbietet, die darauf ausgelegt ist, Quantencomputing in realen Umgebungen einsetzbar zu machen. Das Unternehmen hat mehrere Generationen von Quantensystemen auf Basis der bewährten QCCD-Architektur kommerziell eingeführt, die es mit innovativen Designs und Funktionen ausgestattet hat, um die branchenweit höchsten Genauigkeitswerte auf Basis der durchschnittlichen 2-Qubit-Gattertreue zu erzielen.[i] Quantinuum unterhält aktive Kooperationen mit Marktführern aus den Bereichen Pharmazie, Materialwissenschaften, Finanzdienstleistungen sowie dem staatlichen und industriellen Sektor.

Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 700 Mitarbeiter, darunter Spitzenwissenschaftler und Forscher. Über 70 % des Technologie-Teams haben einen Doktortitel. Der Hauptsitz von Quantinuum befindet sich in Broomfield, Colorado; weitere Standorte befinden sich in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Deutschland, in Japan und in Singapur.

Weitere Informationen finden Sie unter www.quantinuum.com.

[i] Ab dem 31. Dezember 2025.

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