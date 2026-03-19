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    Die H55-Batterietechnologie trägt zum Fortschritt des RTX Hybrid-Electric Flight Demonstrator bei

    Das von der EASA validierte Batteriesystem des Schweizer Elektroantriebsherstellers ermöglicht die Weiterentwicklung eines hybrid-elektrischen Demonstrationsmodells, das eine Verbesserung der Treibstoffeffizienz um bis zu 30 % für Regionalflugzeuge anstrebt

    SION, Schweizz, 18. März 2026 /PRNewswire/ -- H55 gab heute bekannt, dass die Entwicklung des 200 kWh Energy Storage System (ESS) für den RTX Hybrid-Electric Flight Demonstrator weiter voranschreitet, nachdem das Projekt im Juni 2025 mit dem ersten Vollleistungs-Systemtest einen bedeutenden Meilenstein erreicht hat.

    RTX Hybrid Electric Flight Demonstrator

     

    Der Demonstrator, unter der Leitung von RTXs Pratt & Whitney Canada und Collins Aerospace, soll eine Verbesserung der Treibstoffeffizienz bei Regionalflugzeugen um bis zu 30 % demonstrieren – und zwar durch eine hybrid-elektrische Antriebsarchitektur, die einen fortschrittlichen Verbrennungsmotor, einen 1-Megawatt-Elektromotor und das Batteriesystem von H55 kombiniert.

    Pratt & Whitney Canada nutzte die H55-Batteriearchitektur und -Sicherheitsmechanismen als zertifizierbare Grundlage für das Antriebssystem des Demonstrators. Das H55 Energy Storage System – das sich im Rahmen umfangreicher Flugtests bewährt hat – bildete die Compliance- und Sicherheitsgrundlage, die eine rasche Weiterentwicklung des Programms ermöglichte.

    Rob Solomon, Geschäftsführer von H55, äußerte sich zur Partnerschaft mit Pratt & Whitney Canada wie folgt: „Es besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen der Auswahl als Zulieferer von Bauteilen und der Auswahl als Grundlage für die Zertifizierung. Pratt & Whitney Canada hat nicht nur unsere Batterien gekauft – das Unternehmen hat die Compliance-Basis für seinen Demonstrator auf einer Architektur aufgebaut, die H55 bereits mehr als 2.000 Stunden lang störungsfrei im Einsatz war und im Rahmen von EASA-Testkampagnen validiert wurde. Das ist es, was acht Jahre disziplinierte Zertifizierungsarbeit möglich macht: Wenn ein Programm im Bereich der Regionalflugzeuge zügig vorankommen muss, greift man auf das System zurück, das sich bereits bewährt hat. Dieser Meilenstein – der erste Vollleistungs-Bodentest eines hybrid-elektrischen Antriebssystems dieser Größenordnung – ist eine Leistung des gesamten Teams."

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    PR Newswire (dt.)
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